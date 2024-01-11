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Published Сегодня, 04:37

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Updated Сегодня, 04:43

Стали известно, какие беспилотники сбила система ПВО над Ростовской областью

Стало известно, какие беспилотники сбила система ПВО над Ростовской областью

11 января 2024, 04:37
Фото: Midjourney
Стали известно, какие беспилотники сбила система ПВО над Ростовской областью
На Ростовской области уничтожили два беспилотника самолетного типа, заявил губернатор Василий Голубев.

По его словам, в ночь на четверг, 11 января, сработала система ПВО. Это произошло над территорией Каменского района, когда целью стали два дрона.

Никто не пострадал во время падения обломков. В данный момент уточняются последствия на земле.

Система ПВО сбила два беспилотника в Ростовской области
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В соцсетях местных жители оставили большое количество комментариев на эту тему. В частности, они выразили слова благодарности военнослужащим РФ, которые их защищают.

Другие обвинили киевский режим в нападении и написали, что только террористы будут целиться беспилотниками по местным жителям.

Ранее ростовский депутат Бородай заявил, что не видит шанса для перемирия с Украиной. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Губернатор#Беспилотники#Каменский район#Система ПВО#Василий Голубев#Дроны#Происшествия
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