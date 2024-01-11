Стало известно, какие беспилотники сбила система ПВО над Ростовской областью

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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Updated Сегодня, 04:43
По его словам, в ночь на четверг, 11 января, сработала система ПВО. Это произошло над территорией Каменского района, когда целью стали два дрона.
Никто не пострадал во время падения обломков. В данный момент уточняются последствия на земле.
В соцсетях местных жители оставили большое количество комментариев на эту тему. В частности, они выразили слова благодарности военнослужащим РФ, которые их защищают.
Другие обвинили киевский режим в нападении и написали, что только террористы будут целиться беспилотниками по местным жителям.
Ранее ростовский депутат Бородай заявил, что не видит шанса для перемирия с Украиной. Материал на эту тему читайте по ссылке.