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Published Сегодня, 09:39

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Updated Сегодня, 09:41

Стало известно, как машина с человеком полностью провалилась под асфальт в Азове

Стало известно, как машина с человеком полностью провалилась под асфальт в Азове

11 января 2024, 09:39
Фото: ТГ канал /ostorozhno_novosti/
Стало известно, как машина с человеком полностью провалилась под асфальт в Азове
Канализационная труба могла стать причиной обрушения авто под асфальт в Азове, рассказала местная жительница Telegram-каналу «Осторожно, новости».

В Азове продолжают выяснять обстоятельства ДТП на улице Севастопольской. Там машина с водителем практически полностью провалилась под асфальт. Автомобилистку пришлось доставать через багажник.

Позже выяснилось, что машина упала в водопроводный колодец. Власти Азова заявили, что коммунальщики осмотрели колодец и причин для его обрушения не нашли.

Машина с человеком полностью провалилась под асфальт в Азове
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Стало известно, как машина с человеком полностью провалилась под асфальт в Азове
Видео: ТГ канал /ostorozhno_novosti/

Местная жительница рассказала, что причиной могла стать канализационная труба, проходящая под землей на месте аварии. Женщина уточнила, что после замены этой трубы сильно просела земля.

«Видимо где-то протекало, размыло», — говорит она.

Власти Азова эту версию официально не подтверждали.

Ранее несколько машин оказались в яме из-за провалившейся в Ростове дороги на Текучева.

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