Стало известно, как машина с человеком полностью провалилась под асфальт в Азове

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
В Азове продолжают выяснять обстоятельства ДТП на улице Севастопольской. Там машина с водителем практически полностью провалилась под асфальт. Автомобилистку пришлось доставать через багажник.
Позже выяснилось, что машина упала в водопроводный колодец. Власти Азова заявили, что коммунальщики осмотрели колодец и причин для его обрушения не нашли.
Местная жительница рассказала, что причиной могла стать канализационная труба, проходящая под землей на месте аварии. Женщина уточнила, что после замены этой трубы сильно просела земля.
«Видимо где-то протекало, размыло», — говорит она.
Власти Азова эту версию официально не подтверждали.
Ранее несколько машин оказались в яме из-за провалившейся в Ростове дороги на Текучева.