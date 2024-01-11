Стало известно, когда прекратятся морозы в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
В четверг и пятницу, 11 и 12 января, ожидаются осадки в виде снега. Температура может опуститься до -3 градусов, а ветер усилится до 7 метров в секунду.
В субботу станет еще холоднее и температура опустится до -11 градусов. Но зато прекратятся осадки и станет облачно.
В воскресенье снова начнется снегопад, а столбики термометров будут показывать -7 градусов. С понедельника, 15 числа, морозы прекратятся, а температура поднимется до +1 градуса.
Во вторник потеплеет до +3 градусов, могут пройти дожди. Скорость ветра составит 5 метров в секунду.
Ранее спасатель назвал главную причину заторов из-за снега на трассе М-4 «Дон». Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.