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Published Сегодня, 05:40

Modified Сегодня, 05:42

Updated Сегодня, 05:42

Стало известно, когда прекратятся морозы в Ростовской области

Стало известно, когда прекратятся морозы в Ростовской области

11 января 2024, 05:40
Фото: 1MI
В Ростовской области морозная погода будет сохраняться в течение нескольких дней, сообщили синоптики.

В четверг и пятницу, 11 и 12 января, ожидаются осадки в виде снега. Температура может опуститься до -3 градусов, а ветер усилится до 7 метров в секунду.

В субботу станет еще холоднее и температура опустится до -11 градусов. Но зато прекратятся осадки и станет облачно.

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В воскресенье снова начнется снегопад, а столбики термометров будут показывать -7 градусов. С понедельника, 15 числа, морозы прекратятся, а температура поднимется до +1 градуса.

Во вторник потеплеет до +3 градусов, могут пройти дожди. Скорость ветра составит 5 метров в секунду.

Ранее спасатель назвал главную причину заторов из-за снега на трассе М-4 «Дон». Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ветер#Снег#Снегопад#Осадки#Дожди#Температура#Понедельник#Вторник#Облачность#Морозы
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