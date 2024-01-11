Страшные прогнозы сбылись: метель обрушилась на Ростовскую область

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Они рассказали, что в северной части региона сейчас все заметает, так как выпал снег и усилился ветер. Между тем, это сказывается на транспортной ситуации в регионе. У водителей сильно ограничена видимость, но к серьезным заторам это пока не привело.
«В Ростове тоже начало, но не так сильно», — написал автор. Для горожан это не должно было стать какой-либо неожиданностью, так как синоптики заранее предупреждали об ухудшении погоды.
«Не было бы сильного ветра, классно было бы», — сообщили пользователи в комментариях.
«Проехал Чертково по М-4 „Дон“. Ветер сильный, снега нет. Асфальт влажный, но не скользко», — пишут водители.
Ранее в небе над Ростовской областью заметили световые столбы 8 января.