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Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Страшные прогнозы сбылись: метель обрушилась на Ростовскую область

Страшные прогнозы сбылись: метель обрушилась на Ростовскую область

11 января 2024, 10:52
Фото: 61.mchs.gov.ru
Страшные прогнозы сбылись: метель обрушилась на Ростовскую область

Метель обрушилась на Ростовскую область 11 января

На севере Ростовской области началась настоящая метель в четверг, 11 января, сообщили местные жители в соцсетях.

Они рассказали, что в северной части региона сейчас все заметает, так как выпал снег и усилился ветер. Между тем, это сказывается на транспортной ситуации в регионе. У водителей сильно ограничена видимость, но к серьезным заторам это пока не привело.

«В Ростове тоже начало, но не так сильно», — написал автор. Для горожан это не должно было стать какой-либо неожиданностью, так как синоптики заранее предупреждали об ухудшении погоды.

«В Ростове тоже начало, но не так сильно», — написал автор. Для горожан это не должно было стать какой-либо неожиданностью, так как синоптики заранее предупреждали об ухудшении погоды.
Видео: ТГ канал trassam4don
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«Не было бы сильного ветра, классно было бы», — сообщили пользователи в комментариях.

«Проехал Чертково по М-4 „Дон“. Ветер сильный, снега нет. Асфальт влажный, но не скользко», — пишут водители.

Ранее в небе над Ростовской областью заметили световые столбы 8 января.

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