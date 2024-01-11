Тарифы на оплату штрафстоянки повысили в Ростовской области

Автовладельцам повысили тариф на перемещение машины на эвакуаторе. Теперь за это придется заплатить порядка 3,5 тысячи рублей. Час нахождения машины на штрафстоянке обойдется в среднем по региону 22 рубля. Рост стоимости тарифов составил более 7%. Они будут актуальны до конца года.