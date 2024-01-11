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Posted 11 января, 09:11

Published 11 января, 09:11

Modified 11 января, 09:13

Updated 11 января, 09:13

Тарифы на оплату штрафстоянки повысили в Ростовской области

11 января 2024, 09:11
Тарифы на оплату штрафстоянки выросли на 7,2% в Ростовской области, сообщили в региональной службе по тарифам.

Автовладельцам повысили тариф на перемещение машины на эвакуаторе. Теперь за это придется заплатить порядка 3,5 тысячи рублей. Час нахождения машины на штрафстоянке обойдется в среднем по региону 22 рубля. Рост стоимости тарифов составил более 7%. Они будут актуальны до конца года.

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В столице региона перемещение легкового авто на эвакуаторе обойдется владельцу в 3 648 рублей. Нахождение же там машины будет стоить 24 рубля в час.

Ранее RostovGazeta рассказала, какие законы вступают в силу в Ростовской области с января. Они связаны в числе прочего с размерами пенсий и МРОТ.

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