Тарифы на оплату штрафстоянки повысили в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Автовладельцам повысили тариф на перемещение машины на эвакуаторе. Теперь за это придется заплатить порядка 3,5 тысячи рублей. Час нахождения машины на штрафстоянке обойдется в среднем по региону 22 рубля. Рост стоимости тарифов составил более 7%. Они будут актуальны до конца года.
В столице региона перемещение легкового авто на эвакуаторе обойдется владельцу в 3 648 рублей. Нахождение же там машины будет стоить 24 рубля в час.
Ранее RostovGazeta рассказала, какие законы вступают в силу в Ростовской области с января. Они связаны в числе прочего с размерами пенсий и МРОТ.