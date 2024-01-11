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Published Сегодня, 16:16

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В части Ростовской области введут режим ЧС

В части Ростовской области введут режим ЧС

11 января 2024, 16:16
Фото: 1MI
В части Ростовской области введут режим ЧС

В Новочеркасске введут режим ЧС из-за аварии на коллекторе

В Ростовской области приняли решение ввести режим ЧС из-за аварии на канализационном коллекторе электровозостроительного завода, об этом сообщил глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко в своем Telegram-канале.

В четверг, 11 января, Юрий Лысенко объявил, что провел встречу комиссии по ЧС для обсуждения последствий аварии на канализационном коллекторе НЭВЗ.

По словам Юрия Лысенко, техника и специалисты НЭВЗ с ремонтными бригадами работают в круглосуточном режиме уже несколько дней, однако уровень воды в коллекторе почти не изменился, что повышает риски подтопления канализационными стоками подвалов жилых домов и одного детского сада.

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Глава администрации Новочеркасска рассказал, что подобная авария происходила более 20 лет назад, тогда для ремонта пришлось отключить воду на 10 дней.

«Сейчас о таком не может быть и речи: с учётом морозов отключение воды и даже уменьшение давления может привести к куда более тяжёлым последствиям.[…] По итогам обсуждения члены комиссии единогласно решили ввести на месте аварии режим ЧС, границы которого будут определены в ближайшие часы», — сообщил Юрий Лысенко.

Информация будет дополняться по мере появления официальных данных.

Ранее житель Новочеркасска пожаловался на несправедливое увольнение с НЭВЗ.

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