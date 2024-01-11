В части Ростовской области введут режим ЧС

«Сейчас о таком не может быть и речи: с учётом морозов отключение воды и даже уменьшение давления может привести к куда более тяжёлым последствиям.[…] По итогам обсуждения члены комиссии единогласно решили ввести на месте аварии режим ЧС, границы которого будут определены в ближайшие часы», — сообщил Юрий Лысенко.