В РЭО объявили партнеров конкурса «Зеленый квадрат»

Кроме того, авторы лучших работ получат возможность участвовать в профильных тематических мероприятиях РЭО в качестве спикеров (Российский экологический форум), а также в выставках на крупных форумах, в том числе в странах СНГ, и в IV конкурсе-биеннале «Придумано и сделано в России» Всероссийского музея декоративного искусства.