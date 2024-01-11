В РЭО объявили партнеров конкурса «Зеленый квадрат»

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
Событие направлено на популяризацию экопривычек, принципов экономики замкнутого цикла, раздельного сбора мусора и бережного отношения к окружающей природе. Об этом сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, пишет 56orb.ru.
К участию в конкурсе принимаются эскизы в любом виде с описанием материалов арт-объектов либо фотоснимки готовых арт-объектов. Главные темы конкурса: животные — символы стран — участниц ВФМ, шедевры мирового искусства из отходов, иная экологическая тематика.
Конкурсные объекты могут быть изготовлены абсолютно из любого материала, но использование вторичного сырья и отходов в приоритете. Дополнительным бонусом будет являться интерактивный формат арт-объектов.
Конкурс арт-объектов будет проходить в 2 этапа: заочный — конкурс эскизов и очный — создание арт-объектов, рассказал PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко. По его словам, победители станут участниками очной образовательной программы Академии творческих индустрий «Меганом» в феврале.
«Вместе с резидентами арт-кластера „Таврида“, известными художниками и профессионалами, на основе своих эскизов и концептов они создадут готовые арт-объекты. А в марте примут участие в выставке арт-объектов в рамках Всемирного фестиваля молодежи», — добавил он.
Кроме того, авторы лучших работ получат возможность участвовать в профильных тематических мероприятиях РЭО в качестве спикеров (Российский экологический форум), а также в выставках на крупных форумах, в том числе в странах СНГ, и в IV конкурсе-биеннале «Придумано и сделано в России» Всероссийского музея декоративного искусства.
Планируется, что 20 тыс. участников из России и других государств примут участие во Всемирном фестивале молодежи, который пройдет во исполнение указа президента России Владимира Путина.
В бухте Капсель в Крыму функционирует круглогодичный образовательный центр Академия творческих индустрий «Меганом» (проект арт-кластера «Таврида») для деятелей культуры, искусства и творческих индустрий.