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Published Сегодня, 15:16

Modified Сегодня, 15:18

Updated Сегодня, 15:18

В Ростове растут зарплаты, но условия для жизни становятся все хуже

В Ростове растут зарплаты, но условия для жизни становятся все хуже

11 января 2024, 15:16
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове растут зарплаты, но условия для жизни становятся все хуже
В Ростовской области прогнозируют рост доходов населения, пока в Ростове думают, где разместить ярмарки, и считают индекс качества жизни и оценивают жилищные условия.

Ярмарки и алкоголь

Портал «РБК Ростов» со ссылкой на главу представительства Федерации рестораторов и отельеров Ростовской области Карину Шатворян рассказали, что в Ростове хотят разместить ярмарку ремесленных товаров. Место для этого выбрали незаурядное — объекты торговли хотят установить на «алкомиле»: на переулке Газетном в границах улиц Шаумяна и Красноармейской, где находится значительная часть популярных городских баров.

«Алкомиля» известна жителям Ростовской области и туристам благодаря продаже алкоголя местных производителей и виноделов. По словам Карины Шатворян, ярмарки будут торговать ремесленными товарами исключительно в теплые сезоны года по выходным.

По словам Карины Шатворян, ярмарки будут торговать ремесленными товарами исключительно в теплые сезоны года по выходным.По словам Карины Шатворян, ярмарки будут торговать ремесленными товарами исключительно в теплые сезоны года по выходным.
По словам Карины Шатворян, ярмарки будут торговать ремесленными товарами исключительно в теплые сезоны года по выходным.
Фото: donland.ru

Рост доходов

Жителям Ростовской области прогнозируют, что к 2030 году зарплаты вырастут до 74 тысяч рублей и выше.

Согласно документам на портале правительства, а именно Стратегии социально-экономического развития Ростовской области, с 2021 по 2030 годы зарплата должна вырасти с 34,9 до 74 тысяч рублей, при этом к 2024 году зарплаты уже увеличились до 50,3 тысячи рублей. К текущему времени рост реальных доходов дончан составил 8,4%, прогнозируемый прирост должен составить 27,9%.

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«Должно произойти изменение тенденции естественной убыли населения на стабильный прирост, в том числе за счет увеличения средней продолжительности жизни свыше 78 лет», — объяснили власти в документе.

Жилье дороже, но условия — хуже

Аналитики ВЭБ.РФ составили рейтинг индекс качества жизни, и его результаты для жителей Ростова-на-Дону оказались неутешительными.

По данным аналитиков, за последние три года жилищные условия в Ростове стали земетно хуже. Если в 2021 году Ростов смог «заработать» по совокупной оценке жилищных условий, досуга, благоустройства, общественной активности и безопасности 65,66 балла, то сейчас городу удалось набрать немногим больше 54,5 балла.

По данным аналитиков, за последние три года жилищные условия в Ростове стали земетно хуже.По данным аналитиков, за последние три года жилищные условия в Ростове стали земетно хуже.
По данным аналитиков, за последние три года жилищные условия в Ростове стали земетно хуже.
Фото: rostovgazeta.ru

При этом за последние годы показатели износа городских сетей практически не изменились, а вот показатели среднего количества квадратных метров на одного жителя выросли на один «квадрат». Да и жилье в отношении к средним доходам стало дороже — со 128,86 до 237,45%, его стоимость также увеличилась в два раза — с 53,9 до 111,16 тысячи рублей за квадрат.

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