В Ростове растут зарплаты, но условия для жизни становятся все хуже

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Портал «РБК Ростов» со ссылкой на главу представительства Федерации рестораторов и отельеров Ростовской области Карину Шатворян рассказали, что в Ростове хотят разместить ярмарку ремесленных товаров. Место для этого выбрали незаурядное — объекты торговли хотят установить на «алкомиле»: на переулке Газетном в границах улиц Шаумяна и Красноармейской, где находится значительная часть популярных городских баров.
«Алкомиля» известна жителям Ростовской области и туристам благодаря продаже алкоголя местных производителей и виноделов. По словам Карины Шатворян, ярмарки будут торговать ремесленными товарами исключительно в теплые сезоны года по выходным.
Жителям Ростовской области прогнозируют, что к 2030 году зарплаты вырастут до 74 тысяч рублей и выше.
Согласно документам на портале правительства, а именно Стратегии социально-экономического развития Ростовской области, с 2021 по 2030 годы зарплата должна вырасти с 34,9 до 74 тысяч рублей, при этом к 2024 году зарплаты уже увеличились до 50,3 тысячи рублей. К текущему времени рост реальных доходов дончан составил 8,4%, прогнозируемый прирост должен составить 27,9%.
«Должно произойти изменение тенденции естественной убыли населения на стабильный прирост, в том числе за счет увеличения средней продолжительности жизни свыше 78 лет», — объяснили власти в документе.
Аналитики ВЭБ.РФ составили рейтинг индекс качества жизни, и его результаты для жителей Ростова-на-Дону оказались неутешительными.
По данным аналитиков, за последние три года жилищные условия в Ростове стали земетно хуже. Если в 2021 году Ростов смог «заработать» по совокупной оценке жилищных условий, досуга, благоустройства, общественной активности и безопасности 65,66 балла, то сейчас городу удалось набрать немногим больше 54,5 балла.
При этом за последние годы показатели износа городских сетей практически не изменились, а вот показатели среднего количества квадратных метров на одного жителя выросли на один «квадрат». Да и жилье в отношении к средним доходам стало дороже — со 128,86 до 237,45%, его стоимость также увеличилась в два раза — с 53,9 до 111,16 тысячи рублей за квадрат.