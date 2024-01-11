В Ростове растут зарплаты, но условия для жизни становятся все хуже

При этом за последние годы показатели износа городских сетей практически не изменились, а вот показатели среднего количества квадратных метров на одного жителя выросли на один «квадрат». Да и жилье в отношении к средним доходам стало дороже — со 128,86 до 237,45%, его стоимость также увеличилась в два раза — с 53,9 до 111,16 тысячи рублей за квадрат.