В Ростове резко подорожали квартиры. Сколько теперь стоит квадратный метр?

В среду, 10 января, Минстрой Ростовской области опубликовал постановление об изменении средней рыночной стоимости жилья в различных муниципалитетах региона. Так, в Ростове стоимость одного квадратного метра жилья в 2024 году составит немногим больше 121 тысячи рублей, в соседних Батайске и Аксае «квадрат» жилья будет стоить 102,3 и 89 тысяч рублей соответственно. В Таганрог «квадрат» жилья оценили в 106,9 тысячи рублей.