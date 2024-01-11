В Ростове резко подорожали квартиры. Сколько теперь стоит квадратный метр?

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
В среду, 10 января, Минстрой Ростовской области опубликовал постановление об изменении средней рыночной стоимости жилья в различных муниципалитетах региона. Так, в Ростове стоимость одного квадратного метра жилья в 2024 году составит немногим больше 121 тысячи рублей, в соседних Батайске и Аксае «квадрат» жилья будет стоить 102,3 и 89 тысяч рублей соответственно. В Таганрог «квадрат» жилья оценили в 106,9 тысячи рублей.
При этом в 2023 году средняя рыночная стоимость жилья в Ростове составляла 98,6 тысячи рублей, прирост за год составил 22,7%. В Таганроге цены выросли с 93,1 тысячи рублей — на 14,8%.
Напомним, недавно один из экспертов представил прогноз о грядущем стремительном росте цен на вторичном рынке жилья из-за снижения спроса на новые квартиры, а также повышении спроса на дома за чертой города.
Ранее стало известно, что стоимость жилья в новостройках выросла в два раза в Ростовской области.