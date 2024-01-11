В Ростове загорелся старинный дом, построенный в XIX веке

Posted Сегодня, 18:11
Published Сегодня, 18:11
Modified Сегодня, 18:13
Updated Сегодня, 18:13
В четверг, 11 января, Telegram-канал «Это Ростов» сообщил, что в центре Ростова на перекрестке улиц Чехова и Нефтегорской загорелась кровля частного дома. Очевидцы поделились видео, на котором три пожарные машины стоят у местной достопримечательности — дома М. Александрины, построенном в 1872 году. Над кровлей здания валит дым.
В 20.18 мск в МЧС поступил сигнал о пожаре на Чехова, 12. Очаг возгорания находится на втором этаже двухэтажного дома, огонь охватил уже 30 квадратных метров.
К работам по тушению огня привлекли 36 пожарных и восемь единиц спецтехники. МЧС сообщает об эвакуации 20 человек.
Ранее в Таганроге в пожаре сгорела пожилая женщина.