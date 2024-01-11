В Ростове загорелся старинный дом, построенный в XIX веке

В четверг, 11 января, Telegram-канал «Это Ростов» сообщил, что в центре Ростова на перекрестке улиц Чехова и Нефтегорской загорелась кровля частного дома. Очевидцы поделились видео, на котором три пожарные машины стоят у местной достопримечательности — дома М. Александрины, построенном в 1872 году. Над кровлей здания валит дым.