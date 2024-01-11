В Ростовской области на 58,1% снизился уровень заболеваемости ОРВИ

В Ростовской области за первую неделю 2024 года было зарегистрировано 7,8 тысячи случаев ОРВИ. Это на 58,1% меньше, чем на предыдущей неделе, сообщили в управлении Роспотребнадзора.