rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:15

Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

В Ростовской области на 58,1% снизился уровень заболеваемости ОРВИ

11 января 2024, 09:15
В Ростовской области за первую неделю 2024 года было зарегистрировано 7,8 тысячи случаев ОРВИ. Это на 58,1% меньше, чем на предыдущей неделе, сообщили в управлении Роспотребнадзора.

На сайте ведомства указано, что дети до 14 лет составляют 55,5% от общего числа заболевших.

Помимо ОРВИ, в начале января также было зафиксировано 120 случаев гриппа А и других вирусных заболеваний. Стоит отметить, что пациенты не были привиты, пишет «КП-Ростов-на-Дону».

Во время сезона инфекций следует заботиться о своем здоровье. Необходимо регулярно мыть руки с мылом и использовать дезинфицирующие салфетки. Также важно соблюдать социальное дистанцирование и респираторный этикет. Для профилактики рекомендуется вести здоровый образ жизни и носить медицинскую маску в общественных местах.

Подпишитесь
Аномальные морозы накрыли Ростовскую область, а депутатов лишили иномарок
Вчера, 15:08
Женская спецагентура: ростовчанкам предложили выяснить все про возлюбленного
Вчера, 13:59
Юрист рассказал, когда в Ростове начнут приходить электронные повестки
Вчера, 15:10
«Порвали куртку, прокусили ботинок»: как на жительницу Ростова напала стая собак
Вчера, 12:14
В каждой комнате санузел: как выглядят самые дорогие квартиры в Ростове-на-Дону
Вчера, 11:48
Новогодние великомученники: как жители Ростова и Нахичевани отмечали праздник
Вчера, 17:25