В Ростовской области на 58,1% снизился уровень заболеваемости ОРВИ

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
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Updated Сегодня, 09:19
На сайте ведомства указано, что дети до 14 лет составляют 55,5% от общего числа заболевших.
Помимо ОРВИ, в начале января также было зафиксировано 120 случаев гриппа А и других вирусных заболеваний. Стоит отметить, что пациенты не были привиты, пишет «КП-Ростов-на-Дону».
Во время сезона инфекций следует заботиться о своем здоровье. Необходимо регулярно мыть руки с мылом и использовать дезинфицирующие салфетки. Также важно соблюдать социальное дистанцирование и респираторный этикет. Для профилактики рекомендуется вести здоровый образ жизни и носить медицинскую маску в общественных местах.