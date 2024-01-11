В Ростовской области назвали профессии самых востребованных специалистов

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Портал «Городской репортер» со ссылкой на аналитиков портала HeadHunter рассказал, что в 2023 году для работодателей стало сложнее находить необходимых им специалистов.
Кадровый голод ощущался как в отрасли розничной торговле, так и в сфере торговли автомобилями и их ремонта, а также медицины, фармацевтики, строительства, транспорта и других отраслей.
При этом в Ростовской области наибольший дефицит возник среди токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, дворников, поваров, кондитеров, пекарей, автомойщиков и администраторов магазинов.
По словам директора HH Юг Олеси Лавреновой, сейчас рынок труда нуждается в представителях рабочих профессий.
«Наблюдаются и серьезные проблемы с комплектованием штата в сфере розничной торговли, общепита и медицины», — сообщила Олеся Лавренова.
Ранее в Ростовской области предсказали рост зарплат населения до 74 тысяч рублей, но ждать этого придется еще шесть лет.