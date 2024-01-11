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Published Сегодня, 16:39

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В Ростовской области назвали профессии самых востребованных специалистов

В Ростовской области назвали профессии самых востребованных специалистов

11 января 2024, 16:39
Фото: 1MI
В Ростовской области назвали профессии самых востребованных специалистов
В Ростовской области рассказали, в каких специалистах нуждаются донские работодатели, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «Городской репортер» со ссылкой на аналитиков портала HeadHunter рассказал, что в 2023 году для работодателей стало сложнее находить необходимых им специалистов.

Кадровый голод ощущался как в отрасли розничной торговле, так и в сфере торговли автомобилями и их ремонта, а также медицины, фармацевтики, строительства, транспорта и других отраслей.

Кадровый голод: представителей рабочих профессий не хватает в Ростовской области
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При этом в Ростовской области наибольший дефицит возник среди токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, дворников, поваров, кондитеров, пекарей, автомойщиков и администраторов магазинов.

По словам директора HH Юг Олеси Лавреновой, сейчас рынок труда нуждается в представителях рабочих профессий.

«Наблюдаются и серьезные проблемы с комплектованием штата в сфере розничной торговли, общепита и медицины», — сообщила Олеся Лавренова.

Ранее в Ростовской области предсказали рост зарплат населения до 74 тысяч рублей, но ждать этого придется еще шесть лет.

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