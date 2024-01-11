В Ростовской области смягчили наказание районному экс-прокурору, виновному во взятках

Прокурор обещал прекратить проверку в отношении редакции газеты, которую заподозрили в недополучении доходов. При этом адвокаты Калитвинцева, по данным СМИ, просили суд воспринимать эти средства не как взятку, а в качестве спонсорской помощи от издания, аргументируя свою позицию тем, что их клиент собирался использовать деньги на ремонт помещений прокуратуры.