В Ростовской области смягчили наказание районному экс-прокурору, виновному во взятках

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Напомним, прошлой весной в Ростовской области огласили приговор экс-прокурору Пролетарского района Ростовской области Сергею Калитвинцеву. Мужчину обвиняли в получении взятки в размере 1,1 миллиона рублей от редактора газеты «Великокняжеский курьер». Дончанину предъявили обвинения во взяточничестве с вымогательством, ему грозило до 15 лет колонии, однако Ростовский областной суд приговорил Калитвинцева к восьми годам колонии.
Прокурор обещал прекратить проверку в отношении редакции газеты, которую заподозрили в недополучении доходов. При этом адвокаты Калитвинцева, по данным СМИ, просили суд воспринимать эти средства не как взятку, а в качестве спонсорской помощи от издания, аргументируя свою позицию тем, что их клиент собирался использовать деньги на ремонт помещений прокуратуры.
Портал «Коммерсантъ-Юг» со ссылкой на пресс-службу Четвертого кассационного суда общей юрисдикции объявил, что обвиняемому удалось добиться смягчения приговора в кассации — ему изменили квалификацию дела, исключив признак «с вымогательством». Благодаря этому наказание удалось смягчить до семи лет заключения.