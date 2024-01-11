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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

В Ростовской области смягчили наказание районному экс-прокурору, виновному во взятках

В Ростовской области смягчили наказание районному экс-прокурору, виновному во взятках

11 января 2024, 13:05
Фото: Midjourney
В Ростовской области смягчили наказание районному экс-прокурору, виновному во взятках

Экс-прокурору Пролетарского района смягчили приговор по делу о взятках

В Ростовской области изменили приговор бывшему прокурору Пролетарского района, осужденному по делу о взятке с вымогательством, об этом сообщили донские СМИ.

Напомним, прошлой весной в Ростовской области огласили приговор экс-прокурору Пролетарского района Ростовской области Сергею Калитвинцеву. Мужчину обвиняли в получении взятки в размере 1,1 миллиона рублей от редактора газеты «Великокняжеский курьер». Дончанину предъявили обвинения во взяточничестве с вымогательством, ему грозило до 15 лет колонии, однако Ростовский областной суд приговорил Калитвинцева к восьми годам колонии.

Прокурор обещал прекратить проверку в отношении редакции газеты, которую заподозрили в недополучении доходов. При этом адвокаты Калитвинцева, по данным СМИ, просили суд воспринимать эти средства не как взятку, а в качестве спонсорской помощи от издания, аргументируя свою позицию тем, что их клиент собирался использовать деньги на ремонт помещений прокуратуры.

Напомним, прошлой весной в Ростовской области огласили приговор экс-прокурору Пролетарского района Ростовской области Сергею Калитвинцеву. Мужчину обвиняли в получении взятки в размере 1,1 миллиона рублей от редактора газеты «Великокняжеский курьер».Напомним, прошлой весной в Ростовской области огласили приговор экс-прокурору Пролетарского района Ростовской области Сергею Калитвинцеву. Мужчину обвиняли в получении взятки в размере 1,1 миллиона рублей от редактора газеты «Великокняжеский курьер».
Напомним, прошлой весной в Ростовской области огласили приговор экс-прокурору Пролетарского района Ростовской области Сергею Калитвинцеву. Мужчину обвиняли в получении взятки в размере 1,1 миллиона рублей от редактора газеты «Великокняжеский курьер».
Фото: Пресс-служба прокуратуры Ростовской области
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Портал «Коммерсантъ-Юг» со ссылкой на пресс-службу Четвертого кассационного суда общей юрисдикции объявил, что обвиняемому удалось добиться смягчения приговора в кассации — ему изменили квалификацию дела, исключив признак «с вымогательством». Благодаря этому наказание удалось смягчить до семи лет заключения.

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