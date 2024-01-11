В Ростовской области увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений

В конце декабря прокуратура Ростовской области представила отчет о статистике преступлений за январь–ноябрь 2023 года. За это время в регионе зарегистрировали 3573 особо тяжких и 10249 тяжких преступлений, больше половины из них до сих пор не раскрыты. При этом в результате расследования преступлений удалось выявить 4,98 тысячи причастных лиц. При этом в прошлом году за аналогичный период выявили всего 3,4 тысячи особо тяжких преступлений.