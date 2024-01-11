rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:48

Published Сегодня, 15:48

Modified Сегодня, 15:50

Updated Сегодня, 15:50

В Ростовской области увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений

В Ростовской области увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений

11 января 2024, 15:48
Фото: Midjourney
В Ростовской области увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений
В Ростовской области в 2023 году зафиксировали прирост числа тяжких и особо тяжких преступлений, об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.

В конце декабря прокуратура Ростовской области представила отчет о статистике преступлений за январь–ноябрь 2023 года. За это время в регионе зарегистрировали 3573 особо тяжких и 10249 тяжких преступлений, больше половины из них до сих пор не раскрыты. При этом в результате расследования преступлений удалось выявить 4,98 тысячи причастных лиц. При этом в прошлом году за аналогичный период выявили всего 3,4 тысячи особо тяжких преступлений.

При этом, согласно данным отчета МВД, в 2023 году Ростовская область возглавила рейтинг регионов с высокими показателями раскрываемости преступлений. Прирост составил 77,3% по отношению к показателям прошлого года.

В Ростовской области с начала года зарегистрировали более 40,9 тысячи преступлений
Узнать подробнее

Ранее в Ростовской области показатель тяжких и особо тяжких преступлений увеличился на 13%.

Читайте также:
На свободу вышла бывшая ростовская судья, получившая срок за хищение у ЦапковСотрудник ФСИН из Ростовской области отпустил из колонии осужденного на свадьбуВ Ростовской области смягчили наказание районному экс-прокурору, виновному во взятках
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прокуратура#Надежда Пустяк#МВД#Преступность#Статистика#Последние новости Ростова на сегодня#Преступления#Преступность в Ростовской области#Уголовное дело#18+#Происшествия
Подпишитесь
В Ростове растут зарплаты, но условия для жизни становятся все хуже
Сегодня, 15:16
Отрава в банке: жителей Ростовской области предупредили о фальсификате красной икры
Сегодня, 13:31
Ростовчане рассказали, как из-за затопления в Ленинаване не могут вернуться домой
Сегодня, 15:04
Подешевеют ли яйца в Ростове? Рассказываем, что обещают жителям
Сегодня, 14:01
Сотрудник ФСИН из Ростовской области отпустил из колонии осужденного на свадьбу
Сегодня, 13:47
Решал за деньги: в Ростовской области задержали высокопоставленного экс-полицейского
Сегодня, 12:45