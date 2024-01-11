В США создали гаджет для управления приложениями с помощью искусственного интеллекта

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Он не является заменой смартфона, но позволяет управлять приложениями при помощи различных алгоритмов искусственного интеллекта. Стоимость устройства составляет 199 долларов, пишет ИА RuNews24.ru.
Rabbit R1 — это автономное устройство с 2,88-дюймовым дисплеем, вращающейся камерой, колесом прокрутки и встроенным искусственным интеллектом. В его состав входят процессор MediaTek, 4 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти. Аккумулятор обеспечивает работу весь день.
Rabbit OS использует алгоритмы искусственного интеллекта, позволяя пользователям управлять приложениями через единый интерфейс. Устройство способно самостоятельно использовать уже существующие службы, что устраняет необходимость создания API и привлечения разработчиков для поддержки новой операционной системы.
С помощью специального ручного режима обучения пользователь может научить устройство выполнять определенные операции, что делает Rabbit R1 универсальным интерфейсом для существующих приложений.
Несмотря на то что гаджет поддерживает SIM-карты, аудио- и видеозвонки, он не является телефоном и не относится к классической категории голосовых помощников. Поставки Rabbit R1 начнутся в марте.