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Published Сегодня, 09:20

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В Таганроге погибла женщина во время пожара

11 января 2024, 09:20
В Таганроге 10 января вечером произошел пожар, в результате которого погибла 56-летняя женщина. Об этом сообщило ГУ МЧС по Ростовской области. Трагедия произошла на улице Чехова.

По предварительным данным, двухэтажный дом загорелся около 23 часов вечера. При первых признаках дыма очевидцы сразу вызвали спасателей. Пламя быстро распространилось на 120 квадратных метров жилой площади. Пожарные, прибывшие на место, немедленно начали тушить огонь. Справиться с ним им удалось за один час. Во время осмотра останков сгоревшего дома было обнаружено тело женщины, пишет «КП-Ростов-на-Дону».

Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электрической проводки. На месте происшествия работали 20 пожарных и пять специальных автомобилей.

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