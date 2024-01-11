В Таганроге погибла женщина во время пожара

По предварительным данным, двухэтажный дом загорелся около 23 часов вечера. При первых признаках дыма очевидцы сразу вызвали спасателей. Пламя быстро распространилось на 120 квадратных метров жилой площади. Пожарные, прибывшие на место, немедленно начали тушить огонь. Справиться с ним им удалось за один час. Во время осмотра останков сгоревшего дома было обнаружено тело женщины, пишет «КП-Ростов-на-Дону».