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Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

Власти хотят с аукциона продать акции «Ростовгоргаза»

Власти хотят с аукциона продать акции «Ростовгоргаза»

11 января 2024, 06:42
Фото: pxhere
Власти хотят с аукциона продать акции «Ростовгоргаза»
Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону объявил аукцион по продаже акций компании «Ростовгоргаз», говорится в документах на сайте администрации.

Общее количество акций составляет 31,3 тысячи, на продажу выставили 2,5 тысячи. Это получается 8% от общего количества.

Начальная цена составляет 89,8 миллиона рублей. Уже назначена дата аукциона, он состоится 2 февраля в 10 часов.

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Напомним, ранее администрация пыталась продать акции за 77,4 миллиона рублей.

Кроме того, власти объявили о продаже акций расчетного центра ЖКХ.

До этого стало известно, что Ростове потратят 124 миллиона рублей на ремонт зданий Александровской еврейской больницы. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону
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