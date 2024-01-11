Власти хотят с аукциона продать акции «Ростовгоргаза»

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Updated Сегодня, 06:44
Общее количество акций составляет 31,3 тысячи, на продажу выставили 2,5 тысячи. Это получается 8% от общего количества.
Начальная цена составляет 89,8 миллиона рублей. Уже назначена дата аукциона, он состоится 2 февраля в 10 часов.
Напомним, ранее администрация пыталась продать акции за 77,4 миллиона рублей.
Кроме того, власти объявили о продаже акций расчетного центра ЖКХ.
До этого стало известно, что Ростове потратят 124 миллиона рублей на ремонт зданий Александровской еврейской больницы. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.