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Военные предотвратили теракт над Ростовской областью 11 января

Военные предотвратили теракт над Ростовской областью 11 января

11 января 2024, 05:05
Фото: 1MI
Киевский режим намеревался совершить теракт, но его предотвратили над Ростовской областью, сообщили в Минобороны РФ.

Ночью в четверг, 11 января, Украина запустила БПЛА беспилотного типа, а целью стали объекты на территории РФ. Средствами ПВО удалось сбить беспилотник над донским регионом.

Кроме того, беспилотники уничтожили над Тульской и Калужской областями. Эти ситуацию прокомментировал губернатор Василий Голубев и рассказал, что над Каменским районом сбили два БПЛА.

Стало известно, какие беспилотники сбила система ПВО над Ростовской областью
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Медицинская помощь никому не потребовалась, сейчас устанавливаются все обстоятельства. А в соцсетях пользователи поблагодарили российских военных за обеспечение безопасности мирных жителей.

Ранее Минобороны заявили об уничтожении трех беспилотников в небе над донским регионом.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Украина#Медицинская помощь#Каменский район#Безопасность#Военные#Губернатор Василий Голубев#Мирные жители#Происшествия
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