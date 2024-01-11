Военные предотвратили теракт над Ростовской областью 11 января

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Ночью в четверг, 11 января, Украина запустила БПЛА беспилотного типа, а целью стали объекты на территории РФ. Средствами ПВО удалось сбить беспилотник над донским регионом.
Кроме того, беспилотники уничтожили над Тульской и Калужской областями. Эти ситуацию прокомментировал губернатор Василий Голубев и рассказал, что над Каменским районом сбили два БПЛА.
Медицинская помощь никому не потребовалась, сейчас устанавливаются все обстоятельства. А в соцсетях пользователи поблагодарили российских военных за обеспечение безопасности мирных жителей.
Ранее Минобороны заявили об уничтожении трех беспилотников в небе над донским регионом.