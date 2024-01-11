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Published Сегодня, 08:55

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Ярмарку для туристов решили разметить на «алкомиле» в Ростове

Ярмарку для туристов решили разметить на «алкомиле» в Ростове

11 января 2024, 08:55
Фото: donland.ru
Ярмарку для туристов решили разметить на «алкомиле» в Ростове
В Ростове на улицах, где размещаются главные бары города, хотят разместить ярмарку ремесленных товаров, рассказала «РБК Ростов» глава представительства Федерации рестораторов и отельеров Ростовской области Карина Шатворян.

В Ростове ярмарку для туристов решили расположить на всем маршруте «алкомили» — это отрезок переулка Газетного от Шаумяна до Красноармейской. Там располагаются популярные городские бары.

«Алкомиля» известна среди горожан туристов, а потому именно там решили продавать товары местных ремесленников и виноделов.

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Известно, что ярмарка будет функционировать только в теплое время года по выходным.

Ранее Ростовская область вошла в состав туристического макрорегиона Азовского побережья.

До этого RostovGazeta рассказала, что можно посмотреть в Азове.

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