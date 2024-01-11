Ярмарку для туристов решили разметить на «алкомиле» в Ростове

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
В Ростове ярмарку для туристов решили расположить на всем маршруте «алкомили» — это отрезок переулка Газетного от Шаумяна до Красноармейской. Там располагаются популярные городские бары.
«Алкомиля» известна среди горожан туристов, а потому именно там решили продавать товары местных ремесленников и виноделов.
Известно, что ярмарка будет функционировать только в теплое время года по выходным.
Ранее Ростовская область вошла в состав туристического макрорегиона Азовского побережья.
До этого RostovGazeta рассказала, что можно посмотреть в Азове.