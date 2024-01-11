За два года качество жилищных условий в Ростове заметно ухудшилось

Жилищные условия в Ростове эксперты оценили в 54,51 балла из 100 возможных. Показатель близок к среднему по другим городам. При этом в 2021 году жилищные условия в Ростове оценивались в 65,66 балла и были лучше, чем в других городах индекса качества жизни.