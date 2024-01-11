За два года качество жилищных условий в Ростове заметно ухудшилось

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Аналитики составили индекс качества жизни в разных городах России. Они оценивали там жилищные условия, досуг, благоустройство, общественную активность, безопасность и другое.
Жилищные условия в Ростове эксперты оценили в 54,51 балла из 100 возможных. Показатель близок к среднему по другим городам. При этом в 2021 году жилищные условия в Ростове оценивались в 65,66 балла и были лучше, чем в других городах индекса качества жизни.
Так, за два года доля износа и замены городских сетей в Ростове практически не изменилась. На один квадратный метр выросла общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя.
При этом в 2021 году отношение средней стоимости одного квадратного метра жилья к среднему ежемесячному доходу составляло 128,86%. Спустя два года показатель вырос до 237,45%.
Средняя стоимость одного квадратного метра жилья на первичном и вторичном рынке за два года в Ростове выросла практически в два раза — 53,91 тысячи рублей против 111,16 тысячи рублей.
Ранее RostovGazeta рассказала, как выглядят самые дорогие квартиры в Ростове-на-Дону.