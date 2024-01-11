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Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Жителей Ростовской области просят рассказывать о коррупции, но делать это не анонимно

Жителей Ростовской области просят рассказывать о коррупции, но делать это не анонимно

11 января 2024, 10:43
Фото: katemangostar/freepik
Жителей Ростовской области просят рассказывать о коррупции, но делать это не анонимно

Жителей Ростовской области просят рассказывать о коррупции, но не анонимно

Власти Ростовской области дали телефон горячей линии, куда можно обратиться с жалобами на коррупцию, соответствующие контакты опубликовало правительство региона.

Власти Ростовской области заявили, что местные жители могут рассказать о фактах коррупции. Сделать это можно по телефону горячей линии 8 (863) 240-72-36, а также написав письмо на почту правительства региона или оставив сообщение в соответствующем разделе сайта исполнительного органа.

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При этом чиновники уточнили, что анонимные обращения рассматривать не будут, а потому, рассказывая о фактах коррупции, придется указать свои личные данные.

Ранее у экс-борца с коррупцией в Ростове изъяли имущество на 130 миллионов рублей.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Правительство Ростовской области#Коррупция в Ростовской области
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