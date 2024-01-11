Жителей Ростовской области просят рассказывать о коррупции, но делать это не анонимно

Власти Ростовской области заявили, что местные жители могут рассказать о фактах коррупции. Сделать это можно по телефону горячей линии 8 (863) 240-72-36, а также написав письмо на почту правительства региона или оставив сообщение в соответствующем разделе сайта исполнительного органа.