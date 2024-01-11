Жители Ростова рассказали, какую пенсию считают достойной

По информации Социального фонда России, в конце прошлого года средняя пенсия неработающего жителя страны составляла чуть больше 20 тысяч рублей. Аналитики опросили работающих россиян в крупных городах, чтобы узнать, какая пенсия для них считается достойной на сегодняшний день.