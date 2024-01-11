Жители Ростова рассказали, какую пенсию считают достойной

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
По информации Социального фонда России, в конце прошлого года средняя пенсия неработающего жителя страны составляла чуть больше 20 тысяч рублей. Аналитики опросили работающих россиян в крупных городах, чтобы узнать, какая пенсия для них считается достойной на сегодняшний день.
Респонденты из Ростова назвали сумму в 47 700 рублей. За год размер желаемой пенсии вырос на две тысячи рублей. При этом до пандемии ростовчан устроила бы и пенсия в 39 400 рублей.
В целом по России опрошенные назвали достойной пенсию в размере 47 600 рублей. Отмечается, что чем старше респонденты и чем больше их зарплата, то тем выше и желаемая пенсия.
Ранее RostovGazeta рассказала, как проиндексируют пенсии жителей Ростовской области в 2024 году. Также стало известно, кому повысят зарплаты и выплаты в регионе в наступившем году.