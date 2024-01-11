rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:12

Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Жители Ростова рассказали, какую пенсию считают достойной

Жители Ростова рассказали, какую пенсию считают достойной

11 января 2024, 07:12
Фото: Pxhere
Жители Ростова рассказали, какую пенсию считают достойной
Размер пенсии в 47 700 рублей является наиболее приемлемым в Ростове на сегодняшний день, следует из опроса, проведенного Superjob.

По информации Социального фонда России, в конце прошлого года средняя пенсия неработающего жителя страны составляла чуть больше 20 тысяч рублей. Аналитики опросили работающих россиян в крупных городах, чтобы узнать, какая пенсия для них считается достойной на сегодняшний день.

Респонденты из Ростова назвали сумму в 47 700 рублей. За год размер желаемой пенсии вырос на две тысячи рублей. При этом до пандемии ростовчан устроила бы и пенсия в 39 400 рублей.

Путин рассказал, что в Ростовской области вырастут пенсии на 7,5%
Узнать подробнее

В целом по России опрошенные назвали достойной пенсию в размере 47 600 рублей. Отмечается, что чем старше респонденты и чем больше их зарплата, то тем выше и желаемая пенсия.

Ранее RostovGazeta рассказала, как проиндексируют пенсии жителей Ростовской области в 2024 году. Также стало известно, кому повысят зарплаты и выплаты в регионе в наступившем году.

Читайте также:
Стало известно, какие законы вступают в силу в Ростовской области с января«Сегодня уже по 400»: жители Ростовской области шокированы ценами на куриные яйцаВ Ростовской области 7% жителей продлят новогодние праздники отпуском
#Общество#Россия#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пенсия#Опросы общественного мнения в Ростове#Ростов
Подпишитесь
Аномальные морозы накрыли Ростовскую область, а депутатов лишили иномарок
Вчера, 15:08
Женская спецагентура: ростовчанкам предложили выяснить все про возлюбленного
Вчера, 13:59
Юрист рассказал, когда в Ростове начнут приходить электронные повестки
Вчера, 15:10
«Порвали куртку, прокусили ботинок»: как на жительницу Ростова напала стая собак
Вчера, 12:14
В каждой комнате санузел: как выглядят самые дорогие квартиры в Ростове-на-Дону
Вчера, 11:48
Новогодние великомученники: как жители Ростова и Нахичевани отмечали праздник
Вчера, 17:25