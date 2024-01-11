Жителя Ростовской области осудили за попытку перебраться к террористам в Сирию

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
В апреле 2022 года он начал готовиться к вступлению в запрещенную в РФ террористическую группировку. Он связался с боевиками и попросил помочь добраться до Сирии через Турцию.
Турунова задержали в июне 2022 года, после чего выяснили, что двумя годам ранее он разместил в соцсетях публикации, в которых оправдывал идеологии терроризма. По данным фактам возбудили уголовные дела.
Теперь Южный окружной военный суд приговорил обвиняемого к 7 годам заключения. Кроме того, его оштрафовали на 40 тысяч рублей.
Ранее ФСБ нашла взрывчатку у 60-летнего жителя в Ростовской области.