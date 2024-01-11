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Жителя Ростовской области осудили за попытку перебраться к террористам в Сирию

Жителя Ростовской области осудили за попытку перебраться к террористам в Сирию

11 января 2024, 12:46
Фото: rosguard.gov.ru
Жителя Ростовской области осудили за попытку перебраться к террористам в Сирию
В Ростовской области огласили приговор Исламу Турунову, который хотел присоединиться к террористам в Сирии, сообщили в региональном УФСБ.

В апреле 2022 года он начал готовиться к вступлению в запрещенную в РФ террористическую группировку. Он связался с боевиками и попросил помочь добраться до Сирии через Турцию.

Турунова задержали в июне 2022 года, после чего выяснили, что двумя годам ранее он разместил в соцсетях публикации, в которых оправдывал идеологии терроризма. По данным фактам возбудили уголовные дела.

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Теперь Южный окружной военный суд приговорил обвиняемого к 7 годам заключения. Кроме того, его оштрафовали на 40 тысяч рублей.

Ранее ФСБ нашла взрывчатку у 60-летнего жителя в Ростовской области.

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