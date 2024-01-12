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Женщинам пришлось выталкивать застрявший в снегу автобус в Гуково

«Чиновники не готовы к снегопаду»: женщины выталкивали из снега автобус в Гуково

12 января 2024, 05:05
Фото: 1MI

Женщинам пришлось выталкивать застрявший в снегу автобус в Гуково

В Ростовской области пассажирам пришлось выталкивать автобус, который застрял в снегу, сообщили местные жители в соцсетях.

Автор рассказал, что из-за снегопада ухудшилась дорожная обстановка. В результате один из автобусов не смог выехать и застрял в снегу.

Фото: Это Ростов — ТГ

На помощь пришли пассажиры, в том числе женщины, которые все вместе толкали автобус, чтобы доехать до пункта назначения. Пользователи в комментариях раскритиковали автора, который снимал видео вместо помощи.

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«Лучше бы пошел помогать, чем снимать», — заявили горожане.

«Резину зимнюю пусть ставят. Ездят на летней, а потом все виноваты у них» — написали пользователи в комментариях.

«Чиновники были не готовы к снегопаду», — рассказали местные жители.

Ранее спасатель Белков рассказал, как ростовчанам справиться с аномальными морозами.

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