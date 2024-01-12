«Чиновники не готовы к снегопаду»: женщины выталкивали из снега автобус в Гуково

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Автор рассказал, что из-за снегопада ухудшилась дорожная обстановка. В результате один из автобусов не смог выехать и застрял в снегу.
На помощь пришли пассажиры, в том числе женщины, которые все вместе толкали автобус, чтобы доехать до пункта назначения. Пользователи в комментариях раскритиковали автора, который снимал видео вместо помощи.
«Лучше бы пошел помогать, чем снимать», — заявили горожане.
«Резину зимнюю пусть ставят. Ездят на летней, а потом все виноваты у них» — написали пользователи в комментариях.
«Чиновники были не готовы к снегопаду», — рассказали местные жители.
Ранее спасатель Белков рассказал, как ростовчанам справиться с аномальными морозами.