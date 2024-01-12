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Posted Сегодня, 14:55

Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 14:57

Updated Сегодня, 14:57

Ростовский митрополит рассказал, как надо относиться к украинским колядкам

«Дайте нам шоколадку»: ростовский митрополит Меркурий признался, какие поет колядки

12 января 2024, 14:55
Фото: Дмитрий Романенко/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Ростовский митрополит рассказал, как надо относиться к украинским колядкам

Ростовский митрополит Меркурий признался, какие поет колядки

Колядки являются народным выражением любви к богу, заявил ростовский митрополит Меркурий в эфире «Дон 24».

Митрополит Меркурий в разговоре о рождественских традициях затронул тему колядок. Он назвал их народным способом выражения любви к богу. Однако он заявил, что они должны иметь «содержательное значение».

«Чтобы не переходили каких-то определенных границ. Там, „Дайте нам шоколадку, а если не дадите, тогда мы вам что-то сделаем“, — говорит Меркурий.

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Также митрополит заявил, что «спокойно и хорошо» относится к украинским колядкам.

«Красивые колядные песни. Часто дома бывает поем их. И раньше пели и сейчас поем. У нас нет такого изживания языкового как, к сожалению, в соседней стране. Друзья мои, ну, культура же достояние всего человечества», — заключил митрополит.

Ранее митрополит Меркурий назвал Новый год придуманным праздником.

Также донской митрополит Меркурий признался, что крестится, когда слышит куранты. Он заверяет, что так благодарит бога за прожитый год.

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