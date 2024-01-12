«Дайте нам шоколадку»: ростовский митрополит Меркурий признался, какие поет колядки

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Митрополит Меркурий в разговоре о рождественских традициях затронул тему колядок. Он назвал их народным способом выражения любви к богу. Однако он заявил, что они должны иметь «содержательное значение».
«Чтобы не переходили каких-то определенных границ. Там, „Дайте нам шоколадку, а если не дадите, тогда мы вам что-то сделаем“, — говорит Меркурий.
Также митрополит заявил, что «спокойно и хорошо» относится к украинским колядкам.
«Красивые колядные песни. Часто дома бывает поем их. И раньше пели и сейчас поем. У нас нет такого изживания языкового как, к сожалению, в соседней стране. Друзья мои, ну, культура же достояние всего человечества», — заключил митрополит.
Ранее митрополит Меркурий назвал Новый год придуманным праздником.
Также донской митрополит Меркурий признался, что крестится, когда слышит куранты. Он заверяет, что так благодарит бога за прожитый год.