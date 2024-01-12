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Published Сегодня, 16:30

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Дизайнера в Ростове обвинили в оскорблении верующих из-за модного показа

Дизайнера в Ростове обвинили в оскорблении верующих из-за модного показа

12 января 2024, 16:30
Фото: 1MI
Дизайнера в Ростове обвинили в оскорблении верующих из-за модного показа
В Ростове скандал разгорелся из-за показа на «Донской неделе моды», его автора Араика Криста обвинили в оскорблении чувств верующих, пишет «Дон 24».

В ноябре в Ростове состоялась Донская неделя моды, на которой свой показ представил местный дизайнер Араик Ишханян, известный как Араик Крист. Однако возмущение местных жителей коллекция местного дизайнера вызвала уже после скандальной вечеринки Насти Ивлеевой в Москве.

По мнению пользователей соцсетей, наряды моделей оскорбляли чувства верующих. В одежде они усмотрели христианские отсылки, например, к нимбу, венцу. Также сам Ишханян держал предмет, якобы похожий на икону.

В Ростове скандал разгорелся из-за показа на «Донской неделе моды», его автора Араика Криста обвинили в оскорблении чувств верующих.
Видео: ТГ канал Макса Дивнича

В соцсетях посчитали такие образы в связке с нарядами моделей и макияжем оскорбительными для христиан. Там заявили, как пишет СМИ, что автора коллекции стоит привлечь по статье об оскорблении чувств верующих.

Сам дизайнер попросил не судить о своем отношении к христианству и традиционным ценностям по образу в социальных сетях. Он заверил, что сам является глубоко верующим человеком, а также регулярно раздает хлеб нуждающимся и собирает деньги на лечение больных детей.

«Это мой образ, и он привлекает большую аудиторию, с которой я могу помочь нуждающимся», — написал Араик в своих социальных сетях.

Ранее семьи бойцов СВО возмутились из-за платных сорокоустов в Ростове.

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