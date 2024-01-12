Дизайнера в Ростове обвинили в оскорблении верующих из-за модного показа

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
В ноябре в Ростове состоялась Донская неделя моды, на которой свой показ представил местный дизайнер Араик Ишханян, известный как Араик Крист. Однако возмущение местных жителей коллекция местного дизайнера вызвала уже после скандальной вечеринки Насти Ивлеевой в Москве.
По мнению пользователей соцсетей, наряды моделей оскорбляли чувства верующих. В одежде они усмотрели христианские отсылки, например, к нимбу, венцу. Также сам Ишханян держал предмет, якобы похожий на икону.
В соцсетях посчитали такие образы в связке с нарядами моделей и макияжем оскорбительными для христиан. Там заявили, как пишет СМИ, что автора коллекции стоит привлечь по статье об оскорблении чувств верующих.
Сам дизайнер попросил не судить о своем отношении к христианству и традиционным ценностям по образу в социальных сетях. Он заверил, что сам является глубоко верующим человеком, а также регулярно раздает хлеб нуждающимся и собирает деньги на лечение больных детей.
«Это мой образ, и он привлекает большую аудиторию, с которой я могу помочь нуждающимся», — написал Араик в своих социальных сетях.
Ранее семьи бойцов СВО возмутились из-за платных сорокоустов в Ростове.