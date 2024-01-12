Дизайнера в Ростове обвинили в оскорблении верующих из-за модного показа

Сам дизайнер попросил не судить о своем отношении к христианству и традиционным ценностям по образу в социальных сетях. Он заверил, что сам является глубоко верующим человеком, а также регулярно раздает хлеб нуждающимся и собирает деньги на лечение больных детей.