Дочка Pfizer добивается запрета поставок в Ростов своего препарата от рака

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Кроме того, этот же иск был подан к компании «Эльфарма» с требованием принять обеспечительные меры. В частности, истец намерен запретить онкодиспансеру проводить любые платежи этой компании.
Речь идет об оплате поставок лекарственного препарата для медицинского применения «Акситиниб». Однако в удовлетворении требований было отказано.
Согласно открытым данным, истец является дочерней компанией Pfizer.
Добавим, что «Акситиниб» — это низкомолекулярный ингибитор тирозинкиназы, разработанный компанией Pfizer. Исследования показали, что он подавляет рост рака молочной железы на животных моделях, а также показал частичный ответ в клинических испытаниях с почечно-клеточным раком и несколькими другими типами опухолей.
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