Дочка Pfizer добивается запрета поставок в Ростов своего препарата от рака

Добавим, что «Акситиниб» — это низкомолекулярный ингибитор тирозинкиназы, разработанный компанией Pfizer. Исследования показали, что он подавляет рост рака молочной железы на животных моделях, а также показал частичный ответ в клинических испытаниях с почечно-клеточным раком и несколькими другими типами опухолей.