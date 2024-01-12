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Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Дочка Pfizer хочет запретить поставки в Ростов аналога своего препарата от рака

Дочка Pfizer добивается запрета поставок в Ростов своего препарата от рака

12 января 2024, 12:34
Фото: pxhere
Дочка Pfizer хочет запретить поставки в Ростов аналога своего препарата от рака
Компания «Агурон фармасьютикалз элэлси» обратилась с иском к госучреждению «Онкологический диспансер» в Ростовской области, говорится в материалах арбитражного суда.

Кроме того, этот же иск был подан к компании «Эльфарма» с требованием принять обеспечительные меры. В частности, истец намерен запретить онкодиспансеру проводить любые платежи этой компании.

Речь идет об оплате поставок лекарственного препарата для медицинского применения «Акситиниб». Однако в удовлетворении требований было отказано.

Согласно открытым данным, истец является дочерней компанией Pfizer.

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Добавим, что «Акситиниб» — это низкомолекулярный ингибитор тирозинкиназы, разработанный компанией Pfizer. Исследования показали, что он подавляет рост рака молочной железы на животных моделях, а также показал частичный ответ в клинических испытаниях с почечно-клеточным раком и несколькими другими типами опухолей.

Ранее стало известно, что производитель авиаоборудования судится с таганрогским заводом за 50,7 миллиона рублей.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростов#Pfizer#Онкологический диспансер
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