Донским туристам отказались вернуть деньги за путевку после падения в обрыв

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Напомним, в начале января стало известно, что в Карачаево-Черкесии произошла авария с участием туристов из Ростовской области. По предварительной информации, УАЗ «Патриот» с двумя дончанами утратил управление на дорогах Джамагатского ущелья и слетел в кювет. Водителя УАЗ заподозрили в пьяном вождении.
И вот в четверг, 11 января, стало известно, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нарушения прав туристов.
В СКР поступило обращение о нарушении прав туристов, которые пользовались услугами компании «Бонифация тур». По их данным, водитель автомобиля не справился с управлением, что привело к опрокидыванию машины в обрыв. Туристы получили травмы разной степени тяжести, но турфирма отказала пострадавшим в компенсациях и возмещениях стоимости путевок.
По факту произошедшего в Карачаево-Черкессии начали процессуальную проверку, местному управлению поручили возбудить уголовное дело и установить обстоятельства, которые привели к травмированию туристов.
Ранее стало известно, сколько россиян посетили Сейшелы.