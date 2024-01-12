Донским туристам отказались вернуть деньги за путевку после падения в обрыв

В СКР поступило обращение о нарушении прав туристов, которые пользовались услугами компании «Бонифация тур». По их данным, водитель автомобиля не справился с управлением, что привело к опрокидыванию машины в обрыв. Туристы получили травмы разной степени тяжести, но турфирма отказала пострадавшим в компенсациях и возмещениях стоимости путевок.