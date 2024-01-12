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Следком РФ поручил возбудить уголовное дело из-за падения машины с дончанами в обрыв

Донским туристам отказались вернуть деньги за путевку после падения в обрыв

12 января 2024, 08:09
Фото: ТГ Осторожно Новости
Следком РФ поручил возбудить уголовное дело из-за падения машины с дончанами в обрыв
В Карачаево-Черкесской Республике собираются возбудить уголовное дело из-за падения автомобиля с туристами из Ростовской области в обрыв, информация об этом появилась в информационном центре СК России.

Напомним, в начале января стало известно, что в Карачаево-Черкесии произошла авария с участием туристов из Ростовской области. По предварительной информации, УАЗ «Патриот» с двумя дончанами утратил управление на дорогах Джамагатского ущелья и слетел в кювет. Водителя УАЗ заподозрили в пьяном вождении.

И вот в четверг, 11 января, стало известно, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нарушения прав туристов.

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В СКР поступило обращение о нарушении прав туристов, которые пользовались услугами компании «Бонифация тур». По их данным, водитель автомобиля не справился с управлением, что привело к опрокидыванию машины в обрыв. Туристы получили травмы разной степени тяжести, но турфирма отказала пострадавшим в компенсациях и возмещениях стоимости путевок.

По факту произошедшего в Карачаево-Черкессии начали процессуальную проверку, местному управлению поручили возбудить уголовное дело и установить обстоятельства, которые привели к травмированию туристов.

Ранее стало известно, сколько россиян посетили Сейшелы.

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