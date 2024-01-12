Горы из сугробов и море снега. Фоторепортаж с занесенных снегом улиц Ростова

Власти города рапортуют, что коммунальные службы круглосуточно расчищают снег и убирают наледь. Между тем сами ростовчане пишут в социальных сетях, что сугробы на деле не убираются, а потому добраться на работу или отвезти ребенка в школу или детский сад проблематично.