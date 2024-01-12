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Posted Сегодня, 16:38

Published Сегодня, 16:38

Modified Сегодня, 16:40

Updated Сегодня, 16:40

Ночью и утром в Ростове прошел мощный снегопад

Горы из сугробов и море снега. Фоторепортаж с занесенных снегом улиц Ростова

12 января 2024, 16:38
Фото: rostovgazeta.ru
Ночью и утром в Ростове прошел мощный снегопад
Ночью и утром в Ростове прошел мощный снегопад, как выглядят заснеженные улицы города сейчас, показывает RostovGazeta.

Погода ухудшилась в Ростове. В городе минувшей ночью и сегодня утром прошел обильный снегопад. Местами высота выпавших осадков достигла 15 сантиметров. Снегопад сопровождался заморозками и сильным ветром.

Последствия снегопада в РостовеПоследствия снегопада в Ростове
Последствия снегопада в РостовеПоследствия снегопада в Ростове
Последствия снегопада в РостовеПоследствия снегопада в Ростове
Последствия снегопада в РостовеПоследствия снегопада в Ростове
Последствия снегопада в РостовеПоследствия снегопада в Ростове
Последствия снегопада в Ростове
Фото: rostovgazeta.ru

Власти города рапортуют, что коммунальные службы круглосуточно расчищают снег и убирают наледь. Между тем сами ростовчане пишут в социальных сетях, что сугробы на деле не убираются, а потому добраться на работу или отвезти ребенка в школу или детский сад проблематично.

Последствия снегопада в РостовеПоследствия снегопада в Ростове
Последствия снегопада в РостовеПоследствия снегопада в Ростове
Последствия снегопада в РостовеПоследствия снегопада в Ростове
Последствия снегопада в РостовеПоследствия снегопада в Ростове
Последствия снегопада в РостовеПоследствия снегопада в Ростове
Последствия снегопада в РостовеПоследствия снегопада в Ростове
Последствия снегопада в РостовеПоследствия снегопада в Ростове
Последствия снегопада в Ростове
Фото: rostovgazeta.ru

На выходных в Ростове осадков не прогнозируется. Однако минусовая температура сохранится. 13 января в городе днем будет -8 градусов, а вечером — -19 градусов.

Напомним, власти Ростова попросили горожан не гулять в парках во время снегопадов.

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