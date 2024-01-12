Горы из сугробов и море снега. Фоторепортаж с занесенных снегом улиц Ростова

Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
Modified Сегодня, 16:40
Updated Сегодня, 16:40
Погода ухудшилась в Ростове. В городе минувшей ночью и сегодня утром прошел обильный снегопад. Местами высота выпавших осадков достигла 15 сантиметров. Снегопад сопровождался заморозками и сильным ветром.
Власти города рапортуют, что коммунальные службы круглосуточно расчищают снег и убирают наледь. Между тем сами ростовчане пишут в социальных сетях, что сугробы на деле не убираются, а потому добраться на работу или отвезти ребенка в школу или детский сад проблематично.
На выходных в Ростове осадков не прогнозируется. Однако минусовая температура сохранится. 13 января в городе днем будет -8 градусов, а вечером — -19 градусов.
Напомним, власти Ростова попросили горожан не гулять в парках во время снегопадов.