Квартира в Ростове может окупиться за 15 лет

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Портал «Коммерсантъ Юг» со ссылкой на специалистов «Циан» рассказал, что в Ростове недвижимость, приобретенная под сдачу, способна окупить свою стоимость за 15 лет. Для исследования эксперты изучили данные по однокомнатным квартирам, купленным без кредитов в городах с населением более 500 тысяч жителей.
Так аналитики выяснили, что в Ростове средняя стоимость таких квартир составляет более 4,8 миллиона рублей. При условии, что такое жилье получится сдать за 27,4 тысячи рублей, доходность составит 6,8%. Это на 2% выше прошлогодних показателей.
Однако на сегодняшний день средняя ставка по вклады превышает 10,1%, из-за этого заработать на покупке квартиры в аренду не удастся, но вот окупить жилье получится — за 15 лет после приобретения объекта недвижимости.
При этом в других городах России жилье окупается еще дольше, в Краснодаре, например, 17 лет, в Сочи — 22 года, в Москве — 19 лет.
Ранее стало известно, сколько стоят самые дорогие квартиры Ростова-на-Дону.