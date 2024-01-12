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Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Квартиры в Ростове способны окупить свою стоимость за 15 лет аренды

Квартира в Ростове может окупиться за 15 лет

12 января 2024, 10:29
Фото: Midjourney
Квартиры в Ростове способны окупить свою стоимость за 15 лет аренды
В Ростове квартиры, приобретенные под сдачу, могут окупиться в среднем за 15 лет аренды, об этом сообщили аналитики портала «Циан».

Портал «Коммерсантъ Юг» со ссылкой на специалистов «Циан» рассказал, что в Ростове недвижимость, приобретенная под сдачу, способна окупить свою стоимость за 15 лет. Для исследования эксперты изучили данные по однокомнатным квартирам, купленным без кредитов в городах с населением более 500 тысяч жителей.

Так аналитики выяснили, что в Ростове средняя стоимость таких квартир составляет более 4,8 миллиона рублей. При условии, что такое жилье получится сдать за 27,4 тысячи рублей, доходность составит 6,8%. Это на 2% выше прошлогодних показателей.

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Однако на сегодняшний день средняя ставка по вклады превышает 10,1%, из-за этого заработать на покупке квартиры в аренду не удастся, но вот окупить жилье получится — за 15 лет после приобретения объекта недвижимости.

При этом в других городах России жилье окупается еще дольше, в Краснодаре, например, 17 лет, в Сочи — 22 года, в Москве — 19 лет.

Ранее стало известно, сколько стоят самые дорогие квартиры Ростова-на-Дону.

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