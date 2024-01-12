Квартира в Ростове может окупиться за 15 лет

Портал «Коммерсантъ Юг» со ссылкой на специалистов «Циан» рассказал, что в Ростове недвижимость, приобретенная под сдачу, способна окупить свою стоимость за 15 лет. Для исследования эксперты изучили данные по однокомнатным квартирам, купленным без кредитов в городах с населением более 500 тысяч жителей.