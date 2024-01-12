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Posted Сегодня, 18:03

Published Сегодня, 18:03

Modified Сегодня, 18:05

Updated Сегодня, 18:05

Жительница Ростовской области родила четверню

Мария, Елизавета, Ульяна и Алиса: жительница Ростовской области родила четверню

12 января 2024, 18:03
Фото: 1MI
Жительница Ростовской области родила четверню

Жительница Ростовской области родила четверню

Из областного перинатального центра выписали местную жительницу, родившую четверню, рассказал губернатор Василий Голубев.

В семье Алены и Александра Гордиенко родились сразу четыре девочки — Мария, Елизавета, Ульяна и Алиса. Сообщается, что и мама, и малышки чувствуют себя хорошо.

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Четверня не рождалась в перинатальном центре области с 2010 года. Врачи наблюдали за состоянием мамы и новорожденных несколько дней.

Родителей с пополнением поздравил губернатор Василий Голубев. Он заверил, что многодетная семья получит помощь от региональных властей.

Напомним, в первый день нового года в Ростовской области родились 87 детей.

Ранее стало известно, сколько детей родились в регионе в ушедшем году.

До этого были названы самые популярные имена для мальчиков в Ростовской области.

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