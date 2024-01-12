Мария, Елизавета, Ульяна и Алиса: жительница Ростовской области родила четверню

Posted Сегодня, 18:03
Published Сегодня, 18:03
Modified Сегодня, 18:05
Updated Сегодня, 18:05
В семье Алены и Александра Гордиенко родились сразу четыре девочки — Мария, Елизавета, Ульяна и Алиса. Сообщается, что и мама, и малышки чувствуют себя хорошо.
Четверня не рождалась в перинатальном центре области с 2010 года. Врачи наблюдали за состоянием мамы и новорожденных несколько дней.
Родителей с пополнением поздравил губернатор Василий Голубев. Он заверил, что многодетная семья получит помощь от региональных властей.
Напомним, в первый день нового года в Ростовской области родились 87 детей.
Ранее стало известно, сколько детей родились в регионе в ушедшем году.
До этого были названы самые популярные имена для мальчиков в Ростовской области.