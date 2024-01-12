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Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

В Ростовской области умирает в 4 раза больше мужчин, чем женщин

Мужчины в Ростовской области стали умирать в четыре раза чаще женщин

12 января 2024, 10:08
Фото: 1MI
В Ростовской области умирает в 4 раза больше мужчин, чем женщин
В Ростовской области в 2022 году скончались более 13 тысяч человек в трудоспособном возрасте, сообщает Росстат.

При этом мужчины умирают гораздо чаще женщин — 10,7 тысячи на 2,5 тысячи. Аналогичная ситуация обстоит и в целом в Южном федеральном округе.

За 2022 год скончались почти 40 тысяч мужчин и 9,7 тысячи женщин. Больше всего представителей мужского пола ушли из жизни на Кубани — 13,3 тысячи человек. За это время скончались 3,4 тысячи местных жительниц.

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В целом по России в 2022 году умерли 355 тысяч мужчин и 94 тысячи женщин трудоспособного возраста.

Ранее Росстат сообщил о резком спаде рождаемости в Ростовской области. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого стало известно, что население Ростовской области сократилось еще на 1,4 тысячи человек в 2023 году.

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