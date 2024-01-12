«Ни пройти, ни проехать»: как жизнь города в Ростовской области парализовал снегопад

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Слабовидящая жительница Гуково Светлана Авдеева рассказывает, что сегодня ей нужно было пойти в больницу — взять направление на плановую госпитализацию по инвалидности. Но добраться туда она не смогла из-за не расчищенных от снега улиц.
«Я обзвонила все службы ЖКХ. Везде меня отправляли к диспетчеру, а диспетчер не берет трубку. У нас стали призывать людей помогать коммунальным службам расчищать снег. Но кто может помочь? На нашей улице в трех домах никто не живет, проживают только две бабушки и я, которая плохо видит. А как же обещания о том, что „город готов к зиме“? Где наши коммунальщики?» — недоумевает Светлана Авдеева.
По ее словам общественный транспорт в городе из-за снега передвигается сегодня с большим трудом.
«Утром мои дети не смогли уехать в школу, пришлось вызывать такси», — подчеркивает собеседница.
Более того, утром RostovGazeta сообщала, как в Гуково пассажиры выталкивали автобус, застрявший в снегу.
Жители Гуково пребывают в возмущении. Люди негодуют, что уже конец дня, а снег на их улицах до сих пор так и не убран.
«У меня ребенок с заболеванием, медицинская помощь всегда должна быть под рукой. А еще со мной живет бабушка 87-и лет. Не дай бог что случится — как скорую вызывать? К нам же никто не сможет проехать», — сокрушается жительница улицы Водяная, не пожелавшая публиковать свою фамилию.
В администрации Гуково заверили, что улица Красная Горка, где расположена больница, уже расчищена. Также, прочищена и ближайшая улица Кооперативная.
«В этом районе как раз сейчас и работает наша техника», — отметили в пресс-службе администрации.
Также в пресс-службе пояснили, что ситуация с застрявшим в снегу автобусом случилась в самый снегопад, когда техника еще не успела добраться до этого маршрута.
«Дорогу уже расчистили, все сделали», — подчеркнули в пресс-службе администрации Гуково.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростове из-за снегопада таксисты в 2,5 раза подняли цены на поездки.