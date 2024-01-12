«Ни пройти, ни проехать»: как жизнь города в Ростовской области парализовал снегопад

«Я обзвонила все службы ЖКХ. Везде меня отправляли к диспетчеру, а диспетчер не берет трубку. У нас стали призывать людей помогать коммунальным службам расчищать снег. Но кто может помочь? На нашей улице в трех домах никто не живет, проживают только две бабушки и я, которая плохо видит. А как же обещания о том, что „город готов к зиме“? Где наши коммунальщики?» — недоумевает Светлана Авдеева.