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Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:14

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Жители Гуково рассказали, как город оказался в коллапсе из-за сильного снегопада

«Ни пройти, ни проехать»: как жизнь города в Ростовской области парализовал снегопад

12 января 2024, 14:12
Фото: rostovgazeta.ru
Жители Гуково рассказали, как город оказался в коллапсе из-за сильного снегопада

Жители Гуково рассказали, как город оказался в коллапсе из-за сильного снегопада

В редакцию RostovGazeta обратились жители города Гуково. Люди возмущены тем, как город подготовлен к зиме, и как улицы в Гукове замело из-за снегопада.

Слабовидящая жительница Гуково Светлана Авдеева рассказывает, что сегодня ей нужно было пойти в больницу — взять направление на плановую госпитализацию по инвалидности. Но добраться туда она не смогла из-за не расчищенных от снега улиц.

«Я обзвонила все службы ЖКХ. Везде меня отправляли к диспетчеру, а диспетчер не берет трубку. У нас стали призывать людей помогать коммунальным службам расчищать снег. Но кто может помочь? На нашей улице в трех домах никто не живет, проживают только две бабушки и я, которая плохо видит. А как же обещания о том, что „город готов к зиме“? Где наши коммунальщики?» — недоумевает Светлана Авдеева.

Добраться в больницу слабо видящая жительница Гуково не смогла из-за снега.
Видео: читатели RostovGazeta
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По ее словам общественный транспорт в городе из-за снега передвигается сегодня с большим трудом.

«Утром мои дети не смогли уехать в школу, пришлось вызывать такси», — подчеркивает собеседница.

Более того, утром RostovGazeta сообщала, как в Гуково пассажиры выталкивали автобус, застрявший в снегу.

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Жители Гуково пребывают в возмущении. Люди негодуют, что уже конец дня, а снег на их улицах до сих пор так и не убран.

«У меня ребенок с заболеванием, медицинская помощь всегда должна быть под рукой. А еще со мной живет бабушка 87-и лет. Не дай бог что случится — как скорую вызывать? К нам же никто не сможет проехать», — сокрушается жительница улицы Водяная, не пожелавшая публиковать свою фамилию.

В администрации Гуково заверили, что улица Красная Горка, где расположена больница, уже расчищена. Также, прочищена и ближайшая улица Кооперативная.

«В этом районе как раз сейчас и работает наша техника», — отметили в пресс-службе администрации.

Также в пресс-службе пояснили, что ситуация с застрявшим в снегу автобусом случилась в самый снегопад, когда техника еще не успела добраться до этого маршрута.

«Дорогу уже расчистили, все сделали», — подчеркнули в пресс-службе администрации Гуково.

Чистка снега в районе больницы и автовокзала в Гуково.
Видео: пресс-служба администрации Гуково

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростове из-за снегопада таксисты в 2,5 раза подняли цены на поездки.

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