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Posted Сегодня, 09:58

Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Злостного неплательщика алиментов из Ростовской области приговорили к колонии

Новосельцев уже не тот: житель Дона получил реальный срок из-за алиментов

12 января 2024, 09:58
Фото: Midjourney
Злостного неплательщика алиментов из Ростовской области приговорили к колонии

Житель Ростовской области получил реальный срок за неуплату алиментов

Житель Ростовской области проведет в колонии четыре месяца из-за отказа платить алименты без уважительных причин, об этом сообщили в объединенной пресс-службе донских судов.

В апелляционной инстанции Ростовского облсуда рассмотрели уголовное дело против Алексея Новосельцева, которого обвиняли в неуплате алиментов на содержание детей.

Согласно материалам дела, еще семь лет назад в отношении Новосельцева начали исполнительное производство, причиной этого стал судебный приказ о взыскании алиментов на двух его маленьких детей возрастом до 14 лет.

Прошлой весной в отношении мужчины составили протокол о неуплате алиментов без уважительных причин в течение двух и более месяцев после возбуждения производства. Ему назначили сто часов обязательных работ.

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Однако и после этого Новосельцев продолжил уклоняться от уплаты алиментов, что стало причиной возникновения задолженности на общую сумму более 111 тысяч рублей на двух детей за шесть месяцев неуплаты средств.Однако и после этого Новосельцев продолжил уклоняться от уплаты алиментов, что стало причиной возникновения задолженности на общую сумму более 111 тысяч рублей на двух детей за шесть месяцев неуплаты средств.
Однако и после этого Новосельцев продолжил уклоняться от уплаты алиментов, что стало причиной возникновения задолженности на общую сумму более 111 тысяч рублей на двух детей за шесть месяцев неуплаты средств.
Фото: 1MI

Однако и после этого Новосельцев продолжил уклоняться от уплаты алиментов, что стало причиной возникновения задолженности на общую сумму более 111 тысяч рублей на двух детей за шесть месяцев неуплаты средств. Дело рассмотрели в особом порядке.

«Суд первой инстанции пришел к выводу, что возможности исправления осужденного без отбывания наказания в виде лишения свободы не имеется», — сказано в сообщении, причиной для этого стал рецидив преступлений. Ранее обвиняемый был судим по другим статьям.

В итоге Железнодорожный районный суд Ростова решил признать Алексея Новосельцева виновными в неуплате алиментов без уважительной причины. Мужчину осудили на четыре месяца лишения свободы в колонии строгого режима. Неплательщика взяли под стражу в зале суда.

Ранее приставы составили портрет типичного неплательщика алиментов.

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