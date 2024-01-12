Новосельцев уже не тот: житель Дона получил реальный срок из-за алиментов

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
В апелляционной инстанции Ростовского облсуда рассмотрели уголовное дело против Алексея Новосельцева, которого обвиняли в неуплате алиментов на содержание детей.
Согласно материалам дела, еще семь лет назад в отношении Новосельцева начали исполнительное производство, причиной этого стал судебный приказ о взыскании алиментов на двух его маленьких детей возрастом до 14 лет.
Прошлой весной в отношении мужчины составили протокол о неуплате алиментов без уважительных причин в течение двух и более месяцев после возбуждения производства. Ему назначили сто часов обязательных работ.
Однако и после этого Новосельцев продолжил уклоняться от уплаты алиментов, что стало причиной возникновения задолженности на общую сумму более 111 тысяч рублей на двух детей за шесть месяцев неуплаты средств. Дело рассмотрели в особом порядке.
«Суд первой инстанции пришел к выводу, что возможности исправления осужденного без отбывания наказания в виде лишения свободы не имеется», — сказано в сообщении, причиной для этого стал рецидив преступлений. Ранее обвиняемый был судим по другим статьям.
В итоге Железнодорожный районный суд Ростова решил признать Алексея Новосельцева виновными в неуплате алиментов без уважительной причины. Мужчину осудили на четыре месяца лишения свободы в колонии строгого режима. Неплательщика взяли под стражу в зале суда.
Ранее приставы составили портрет типичного неплательщика алиментов.