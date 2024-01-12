Новосельцев уже не тот: житель Дона получил реальный срок из-за алиментов

Однако и после этого Новосельцев продолжил уклоняться от уплаты алиментов, что стало причиной возникновения задолженности на общую сумму более 111 тысяч рублей на двух детей за шесть месяцев неуплаты средств. Дело рассмотрели в особом порядке.