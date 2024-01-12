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Posted Сегодня, 07:43

Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

Очень сильно подорожают: эксперты дали мрачные прогнозы по ценам на авто в Ростове

Очень сильно подорожают: эксперты дали мрачные прогнозы по ценам на авто в Ростове

12 января 2024, 07:43
Фото: rostovgazeta.ru
Очень сильно подорожают: эксперты дали мрачные прогнозы по ценам на авто в Ростове

Эксперты рассказали, на сколько подорожают машины в Ростовской области

В Ростовской области в этом году стоит ждать очередного роста цен на автомобили, сообщили RostovGazeta в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр».
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Санкции

В условиях введенных санкций и ухода ряда производителей из России цены на автомобили за последний год сильно выросли. Что будет со стоимостью машин в 2024 году, рассказали опрошенные RostovGazeta эксперты.

На сколько подорожают машины

В пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр» рассказали, что в 2024 году ожидается повышение стоимости новых автомобилей на фоне увеличения ключевой ставки, нестабильности курса рубля и других внешних факторов. За год цены на новые авто могут вырасти на 15-25%, но пока предпосылок для резкого подорожания нет. В начале января текущего года спрос на автомобили снизился на 30%, по сравнению с декабрем прошлого года, однако это временная тенденция, возможно ситуация изменится к концу месяца.

Средняя стоимость автомобилей

Сейчас средняя стоимость нового автомобиля на российском рынке составляет 2,9 млн. рублей, поэтому сохраняется высокий уровень отложенного спроса. В пресс-службе рассказали, что если он будет реализован, за 2024 год дилеры продадут до 1,4 миллиона авто, что больше, чем в прошлом году.

«Доля китайских брендов на российском рынке может составить до 80%, а отечественные производители займут свою нишу в бюджетном сегменте, где есть незначительный дефицит автомобилей», — отметили в компании.

Сейчас средняя стоимость нового автомобиля на российском рынке составляет 2,9 млн. рублейСейчас средняя стоимость нового автомобиля на российском рынке составляет 2,9 млн. рублей
Сейчас средняя стоимость нового автомобиля на российском рынке составляет 2,9 млн. рублей
Фото: Midjourney

Что будет с ценами на новые машины

У руководителя отдела по развитию продуктов и услуг ГК «Альфа-Лизинг» Максима Давиденко сложилось иное мнение. Он рассказал RostovGazeta, что в 2024 году резкого роста стоимости новых автомобилей не ожидается, однако и значительно дешеветь они не будут. Скорее всего, прайсы будут обновляться раз в квартал в зависимости от курсов валют, уровня инфляции и наличия автомобилей.

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«Теоретически, регулярное расширение ассортимента в дилерских центрах за счет новинок от китайского автопрома может обеспечить удержание цен на новые авто, которые в конце 2023 года существенно подешевели. Например, модели JAC стали доступнее почти на 500 000 рублей. Из-за китайской экспансии на российском рынке и появления в прошлом году таких новинок, как Jaecoo, Jetour, а также на фоне информации о выходе на российский рынок новых моделей из КНР в 2024 году (Haval H5, Omoda E5, Jaecoo J8, Oting Paladin и другие), отечественные производители также снижают стоимость своих авто», — отметил собеседник.

Он добавил, что в начале 2024 года АвтоВАЗ увеличил размер скидки на покупку автомобилей LADA в рамках акции «Покупай в Тольятти» до 180 000 рублей.

в начале 2024 года АвтоВАЗ увеличил размер скидки на покупку автомобилей LADA в рамках акции «Покупай в Тольятти» до 180 000 рублей.в начале 2024 года АвтоВАЗ увеличил размер скидки на покупку автомобилей LADA в рамках акции «Покупай в Тольятти» до 180 000 рублей.
в начале 2024 года АвтоВАЗ увеличил размер скидки на покупку автомобилей LADA в рамках акции «Покупай в Тольятти» до 180 000 рублей.
Фото: 1MI

Что будет с ценами на иномарки

Генеральный директор сети авторемонтных мастерских «КарданБаланс» Дмитрий Демчук рассказал RostovGazeta, что в 2023 году стоимость автомобилей заметно выросла.

В общем итоге иномарки стали дороже на 22-29%, а отечественные авто — на 11%. В 2024 году резких скачков роста цен не ожидается, но и понижение тоже маловероятно. Основное влияние на стоимость автомобилей оказывают внешние факторы, нестабильная экономическая ситуация, подорожание логистики и индексация утилизационного сбора.

«Ожидается, что рост цен на автомобили иностранных производителей в ближайшие месяцы станет стабильнее и будет держаться на уровне 5-15%. С российскими авто ситуация неоднозначная: представители организаций делают прогнозы о снижении стоимости в случае изменения ключевой ставки в меньшую сторону и улучшения ситуации с логистикой. Однако, в ближайшее время более вероятен медленный рост — порядка 2-3% за квартал», — отметил эксперт.

Он добавил, что стоимость комплектующих также растет. Однако в случае с автозапчастями есть фактор высокой конкуренции на рынке, которая сдерживает рост стоимости. По прогнозам, цена может увеличиться на 4-7%.

Однако в случае с автозапчастями есть фактор высокой конкуренции на рынке, которая сдерживает рост стоимости. По прогнозам, цена может увеличиться на 4-7%.Однако в случае с автозапчастями есть фактор высокой конкуренции на рынке, которая сдерживает рост стоимости. По прогнозам, цена может увеличиться на 4-7%.
Однако в случае с автозапчастями есть фактор высокой конкуренции на рынке, которая сдерживает рост стоимости. По прогнозам, цена может увеличиться на 4-7%.
Фото: 1MI

Ситуация на рынке автомобилей

К концу 2023 года в Ростовской области стали чаще реализовывать транспорт с пробегом. Таких предложений стало на 22% больше по сравнению с показателями начала 2023 года.

Наибольшую долю рынка занимают Lada (13%) со средней ценой 560 тысяч рублей. Второе место по предложениям занимают корейские автомобили Hyundai, которые отстают от ВАЗ всего на 1%, их средняя стоимость составляет около 1,33 миллиона рублей.

Также в пятерку лидеров по объему предложений входят Kia (9%), BMW (6%) и Volkswagen (5%). Цены на них составляют 1,7, 3,8 и 1,6 миллиона соответственно.

Среди конкретных моделей автомобилей, наиболее часто продают Hyundai Solaris (3,3%), Hyundai Accent (3,1%) и Kia Rio (2,4%).

Стоит отметить, что в донском регионе в ноябре 2023 года средняя цена подержанных машин достигла отметки в 1,8 миллиона рублей, что на 33% выше, чем годом ранее

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#Общество#Россия#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Санкции#Цены#Логистика#Рынок#Автомобили#Скидки#Спрос#Стоимость#Иномарки#Курс рубля#Производители#Дилеры
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