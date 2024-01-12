Очень сильно подорожают: эксперты дали мрачные прогнозы по ценам на авто в Ростове

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
В условиях введенных санкций и ухода ряда производителей из России цены на автомобили за последний год сильно выросли. Что будет со стоимостью машин в 2024 году, рассказали опрошенные RostovGazeta эксперты.
В пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр» рассказали, что в 2024 году ожидается повышение стоимости новых автомобилей на фоне увеличения ключевой ставки, нестабильности курса рубля и других внешних факторов. За год цены на новые авто могут вырасти на 15-25%, но пока предпосылок для резкого подорожания нет. В начале января текущего года спрос на автомобили снизился на 30%, по сравнению с декабрем прошлого года, однако это временная тенденция, возможно ситуация изменится к концу месяца.
Сейчас средняя стоимость нового автомобиля на российском рынке составляет 2,9 млн. рублей, поэтому сохраняется высокий уровень отложенного спроса. В пресс-службе рассказали, что если он будет реализован, за 2024 год дилеры продадут до 1,4 миллиона авто, что больше, чем в прошлом году.
«Доля китайских брендов на российском рынке может составить до 80%, а отечественные производители займут свою нишу в бюджетном сегменте, где есть незначительный дефицит автомобилей», — отметили в компании.
У руководителя отдела по развитию продуктов и услуг ГК «Альфа-Лизинг» Максима Давиденко сложилось иное мнение. Он рассказал RostovGazeta, что в 2024 году резкого роста стоимости новых автомобилей не ожидается, однако и значительно дешеветь они не будут. Скорее всего, прайсы будут обновляться раз в квартал в зависимости от курсов валют, уровня инфляции и наличия автомобилей.
«Теоретически, регулярное расширение ассортимента в дилерских центрах за счет новинок от китайского автопрома может обеспечить удержание цен на новые авто, которые в конце 2023 года существенно подешевели. Например, модели JAC стали доступнее почти на 500 000 рублей. Из-за китайской экспансии на российском рынке и появления в прошлом году таких новинок, как Jaecoo, Jetour, а также на фоне информации о выходе на российский рынок новых моделей из КНР в 2024 году (Haval H5, Omoda E5, Jaecoo J8, Oting Paladin и другие), отечественные производители также снижают стоимость своих авто», — отметил собеседник.
Он добавил, что в начале 2024 года АвтоВАЗ увеличил размер скидки на покупку автомобилей LADA в рамках акции «Покупай в Тольятти» до 180 000 рублей.
Генеральный директор сети авторемонтных мастерских «КарданБаланс» Дмитрий Демчук рассказал RostovGazeta, что в 2023 году стоимость автомобилей заметно выросла.
В общем итоге иномарки стали дороже на 22-29%, а отечественные авто — на 11%. В 2024 году резких скачков роста цен не ожидается, но и понижение тоже маловероятно. Основное влияние на стоимость автомобилей оказывают внешние факторы, нестабильная экономическая ситуация, подорожание логистики и индексация утилизационного сбора.
«Ожидается, что рост цен на автомобили иностранных производителей в ближайшие месяцы станет стабильнее и будет держаться на уровне 5-15%. С российскими авто ситуация неоднозначная: представители организаций делают прогнозы о снижении стоимости в случае изменения ключевой ставки в меньшую сторону и улучшения ситуации с логистикой. Однако, в ближайшее время более вероятен медленный рост — порядка 2-3% за квартал», — отметил эксперт.
Он добавил, что стоимость комплектующих также растет. Однако в случае с автозапчастями есть фактор высокой конкуренции на рынке, которая сдерживает рост стоимости. По прогнозам, цена может увеличиться на 4-7%.
К концу 2023 года в Ростовской области стали чаще реализовывать транспорт с пробегом. Таких предложений стало на 22% больше по сравнению с показателями начала 2023 года.
Наибольшую долю рынка занимают Lada (13%) со средней ценой 560 тысяч рублей. Второе место по предложениям занимают корейские автомобили Hyundai, которые отстают от ВАЗ всего на 1%, их средняя стоимость составляет около 1,33 миллиона рублей.
Также в пятерку лидеров по объему предложений входят Kia (9%), BMW (6%) и Volkswagen (5%). Цены на них составляют 1,7, 3,8 и 1,6 миллиона соответственно.
Среди конкретных моделей автомобилей, наиболее часто продают Hyundai Solaris (3,3%), Hyundai Accent (3,1%) и Kia Rio (2,4%).
Стоит отметить, что в донском регионе в ноябре 2023 года средняя цена подержанных машин достигла отметки в 1,8 миллиона рублей, что на 33% выше, чем годом ранее