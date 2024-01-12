Очень сильно подорожают: эксперты дали мрачные прогнозы по ценам на авто в Ростове

К концу 2023 года в Ростовской области стали чаще реализовывать транспорт с пробегом. Таких предложений стало на 22% больше по сравнению с показателями начала 2023 года.



Наибольшую долю рынка занимают Lada (13%) со средней ценой 560 тысяч рублей. Второе место по предложениям занимают корейские автомобили Hyundai, которые отстают от ВАЗ всего на 1%, их средняя стоимость составляет около 1,33 миллиона рублей.



Также в пятерку лидеров по объему предложений входят Kia (9%), BMW (6%) и Volkswagen (5%). Цены на них составляют 1,7, 3,8 и 1,6 миллиона соответственно.



Среди конкретных моделей автомобилей, наиболее часто продают Hyundai Solaris (3,3%), Hyundai Accent (3,1%) и Kia Rio (2,4%).