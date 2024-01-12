«Окна у нас звенели»: ростовчане услышали мощный взрыв в небе над городом

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Местные жители заметили необычный белый след, по форме напоминающий большую змею. А на фоне этого они услышали громкий звук.
Все это произошло в одно время — днем в пятницу, 12 января. Но никакой официальной информации пока не поступало, она уточняется.
«Да, слышали хлопок, видели след в небе, окна задрожали», «Окна у нас звенели», — заявили горожане.
«Да, на Западном грохнуло», — пишут ростовчане. Появились также предположения, что сработала система ПВО.
Ранее жителей Сальска напугал грохот, похожий на взрыв 5 января. Они рассказали, что у них тряслись окна из-за появившегося звука.
До этого, в Минобороны заявили об уничтожении трех беспилотников в небе над Ростовской областью.