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Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

«Окна задрожали»: ростовчане заявили о звуке взрыва в городе

«Окна у нас звенели»: ростовчане услышали мощный взрыв в небе над городом

12 января 2024, 13:00
Фото: 1MI
«Окна задрожали»: ростовчане заявили о звуке взрыва в городе

Ростовчане заявили о звуке взрыва и дрожащих окнах в городе 12 января

В Ростове-на-Дону в пятницу, 12 января. местные жители услышали звук, который напомнил им взрыв, об этом они рассказали в соцсетях.

Местные жители заметили необычный белый след, по форме напоминающий большую змею. А на фоне этого они услышали громкий звук.

Все это произошло в одно время — днем в пятницу, 12 января. Но никакой официальной информации пока не поступало, она уточняется.

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«Да, слышали хлопок, видели след в небе, окна задрожали», «Окна у нас звенели», — заявили горожане.

«Да, на Западном грохнуло», — пишут ростовчане. Появились также предположения, что сработала система ПВО.

Ранее жителей Сальска напугал грохот, похожий на взрыв 5 января. Они рассказали, что у них тряслись окна из-за появившегося звука.

До этого, в Минобороны заявили об уничтожении трех беспилотников в небе над Ростовской областью.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Взрыв#Сальск#Беспилотники#Грохот#Ростов#Социальные сети#Миноборона#Происшествия
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