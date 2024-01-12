«Около ее вольера было всегда шумно»: жирафиха Лизонька умерла в зоопарке Ростова

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
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Updated Сегодня, 17:01
Жираф Ротшильда Елизара умерла сегодня в зоопарке Ростова. Ей было 29 лет. Возраст весьма почтенный, ее сородичи, как правило, живут до 25 лет.
Этот подвид жирафов достаточно редкий. В природных заповедниках Кении и Уганды их осталось менее 700 особей.
Елизара или как ее звали чаще всего Лизонька родилась в ростовском зоопарке в 1994 году. Она была всеобщей любимицей.
«Около ее вольера было всегда шумно, дети и взрослые всегда звали ее по имени», — рассказали зоологи.
«Но жизнь продолжается и мы работаем для вас, чтобы как можно ближе познакомить с миром животных, научить любить их и беречь природу», — заключили в зоопарке.
Ранее сообщалось, что в Ростовском зоопарке обустроят новый вольер для белых медведей.
До этого стало известно, что сурикаты неизвестного пола родились в Ростове-на-Дону.