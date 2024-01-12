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Published Сегодня, 16:59

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В ростовском зоопарке на 30-м году жизни умерла жирафиха Елизара

«Около ее вольера было всегда шумно»: жирафиха Лизонька умерла в зоопарке Ростова

12 января 2024, 16:59
Фото: 1MI
В ростовском зоопарке на 30-м году жизни умерла жирафиха Елизара

Жирафиха Лизонька умерла в зоопарке Ростова-на-Дону

В ростовском зоопарке на 30-м году жизни умерла жирафиха Елизара, рассказала пресс-служба учреждения.

Жираф Ротшильда Елизара умерла сегодня в зоопарке Ростова. Ей было 29 лет. Возраст весьма почтенный, ее сородичи, как правило, живут до 25 лет.

Этот подвид жирафов достаточно редкий. В природных заповедниках Кении и Уганды их осталось менее 700 особей.

Елизара или как ее звали чаще всего Лизонька родилась в ростовском зоопарке в 1994 году. Она была всеобщей любимицей.

«Около ее вольера было всегда шумно, дети и взрослые всегда звали ее по имени», — рассказали зоологи.

В ростовском зоопарке на 30-м году жизни умерла жирафиха Елизара
Видео: Ростовский зоопарк

«Но жизнь продолжается и мы работаем для вас, чтобы как можно ближе познакомить с миром животных, научить любить их и беречь природу», — заключили в зоопарке.

Ранее сообщалось, что в Ростовском зоопарке обустроят новый вольер для белых медведей.

До этого стало известно, что сурикаты неизвестного пола родились в Ростове-на-Дону.

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