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Published Сегодня, 04:49

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Updated Сегодня, 04:57

Рыбак в Ростовской области поймал амура размером с человека

«Он ужасен»: рыбак на Дону поймал амура размером с человека

12 января 2024, 04:49
Фото: 1MI

Рыбак в Ростовской области поймал амура размером с человека

В Ростовской области местный житель во время рыбалки поймал огромного амура, сообщается в Telegram-канале «Это Ростов».

Рыбак отправился на один из водоемов в регионе и смог выловить амура длиной более метра. Он опубликовал фотографию и похвастался своим уловом.

Фото: Это Ростов — ТГ

«Вот так бывает — зимой можно поймать амура», — написал автор. Где именно он выловил огромную рыбу, мужчина оставил в секрете.

Но пользователи в комментариях скептически отнеслись к этому достижению.

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«Амур такого размера ужасен по своим вкусовым характеристикам, ибо он очень стар и вонюч», — рассказали знатоки.

Ранее стало известно, что инспектор Росрыболовства в Ростовской области брал взятки рыбой. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого ростовские ученые заявили о новых видах рыбы в Азовском море.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Взятки#Улов#Рыбалка#Зима#Водоем#Росрыболовство
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