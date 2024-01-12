«Он ужасен»: рыбак на Дону поймал амура размером с человека

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 04:57
Рыбак отправился на один из водоемов в регионе и смог выловить амура длиной более метра. Он опубликовал фотографию и похвастался своим уловом.
«Вот так бывает — зимой можно поймать амура», — написал автор. Где именно он выловил огромную рыбу, мужчина оставил в секрете.
Но пользователи в комментариях скептически отнеслись к этому достижению.
«Амур такого размера ужасен по своим вкусовым характеристикам, ибо он очень стар и вонюч», — рассказали знатоки.
Ранее стало известно, что инспектор Росрыболовства в Ростовской области брал взятки рыбой. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого ростовские ученые заявили о новых видах рыбы в Азовском море.