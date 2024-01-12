Опасный ингредиент в тортах: вызывает аллергию, расстройство ЖКТ и рак

Трансжиры — это измененные жиры, которые, обычно, используются для приготовления фастфуда. Они также присутствуют в других продуктах, включая торты, особенно бюджетные. Производители добавляют их в больших количествах, так как трансжиры являются отличным консервантом, продлевающим срок годности. В небольшом количестве организм способен справиться с ними, но в больших количествах они становятся опасными.