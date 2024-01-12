Опасный ингредиент в тортах: вызывает аллергию, расстройство ЖКТ и рак

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Основной вред для здоровья тортов состоит в наличии обычного белого сахара, о вреде которого много говорится. Однако, по словам Ильина, в составе этих сладостей можно найти и другие опасные добавки. Он особо отметил опасность трансжиров, которые часто указываются на упаковке как «гидрогенизированные масла», пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Трансжиры — это измененные жиры, которые, обычно, используются для приготовления фастфуда. Они также присутствуют в других продуктах, включая торты, особенно бюджетные. Производители добавляют их в больших количествах, так как трансжиры являются отличным консервантом, продлевающим срок годности. В небольшом количестве организм способен справиться с ними, но в больших количествах они становятся опасными.
Ильин отметил, что трансжиры действительно вредны и опасны, особенно для сосудов. Их чрезмерное потребление может привести к серьезным заболеваниям сердца. Уровень холестерина повышается, образуются холестериновые бляшки на стенах сосудов, что приводит к нарушению кровообращения и снабжения мозга кровью. Поэтому очень важно внимательно изучать информацию на этикетках продуктов.
Кроме того, Ильин подчеркнул, что следует быть осторожным и по отношению к ненатуральным консервантам, которые обычно имеют обозначение буквой E.