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Пассажирские маршруты по реке Дон запустят в Ростовской области в 2024 году

Пассажирские маршруты по реке Дон запустят в Ростовской области весной

12 января 2024, 07:44
Фото: donland.ru
Пассажирские маршруты по реке Дон запустят в Ростовской области в 2024 году
В Ростовской области планируют запустить регулярные речные маршруты в соседние регионы уже весной 2024 года, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В четверг, 11 января, губернатор Ростовской области участвовал в совещании членов Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации.

В рамках совещания властям Ростовской области напомнили о необходимости увеличить пропускную способность реки Дон от Кочетовского гидроузла до Ростова. Власти утверждают, что после запуска Багаевского узла в 2025 году пропускную способность на этом участке удастся увеличить примерно на 66%.

Отдельно в рамках совещания обсудили возобновление регулярных водных пассажироперевозок. К настоящему моменту правительство создало судоходную пассажирскую компанию «Дон» и обкатывает первый купленный «Валдай» на 45 мест, кроме того, в порту Таганрога для этих целей углубили дно и построили плавучий причал, способный принимать большие круизные суда.

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По словам властей, регулярные пассажирские перевозки по Дону начнутся в навигацию 2024 года, в зависимости от региона и погодных условий даты меняются, однако ориентировочно начало навигации запланировано на конец марта — начало апреля.

В планах донских властей закупить в 2024 году судно «Метеор» на 120 пассажиров. Новые суда будут использовать не только на внутрирегиональных маршрутах, но также рейсах до Волгоградской области, Краснодарского края и Крыма.

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