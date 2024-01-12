«По улице плывут фекалии, окна не открыть»: жители Новочеркасска рассказали о ЧС

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
В Новочеркасске несколько дней не могут справиться с последствиями аварии на канализационном коллекторе. Потоки оттуда затопили улицы и грозят дойти до подвалов жилых домов. Один такой инцидент уже зафиксирован. Справиться с коллапсом не помогает и постоянная работа технических служб — уровень воды в коллекторе не падает.
В Новочеркасске ввели режим ЧС. Он нужен в том числе и для оперативного согласования работ с РЖД. Дело в том, что рядом с коллектором расположены коммуникации, а потому все разрытия нужно согласовывать.
Сами жители города жалуются, что находиться там практически невозможно.
«Неделю авария, а работы сколько идут? Вся улица залита, фекалиями, в квартирах не открыть окна».
«Это экологическая катастрофа случилась. Рухнул коллектор. И последствия ещё долго будут разгребать», — пишут местные жители.
«Гораздо раньше надо было начать [работы], пока грунт не размыло, и провала не было бы», — заключили пользователи социальных сетей.
Напомним, подобная авария уже происходила в Новочеркасске более 20 лет назад. Тогда власти оставили местных жителей без воды на 10 дней, чтобы провести ремонтные работы. Сейчас такой вариант не подходит: из-за морозов отключение воды или даже снижение давления может иметь куда более серьезные последствия.