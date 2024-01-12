«По улице плывут фекалии, окна не открыть»: жители Новочеркасска рассказали о ЧС

Напомним, подобная авария уже происходила в Новочеркасске более 20 лет назад. Тогда власти оставили местных жителей без воды на 10 дней, чтобы провести ремонтные работы. Сейчас такой вариант не подходит: из-за морозов отключение воды или даже снижение давления может иметь куда более серьезные последствия.