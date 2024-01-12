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Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

«Улица залита фекалиями, окна не открыть»: жители Новочеркасска рассказали о ЧС

«По улице плывут фекалии, окна не открыть»: жители Новочеркасска рассказали о ЧС

12 января 2024, 14:34
Фото: ТГ канал Юрия Лысенко
«Улица залита фекалиями, окна не открыть»: жители Новочеркасска рассказали о ЧС
В Новочеркасске ввели режим ЧС из-за аварии на канализационном коллекторе, о последствиях происшествия в городе в социальных сетях рассказывают местные жители.

В Новочеркасске несколько дней не могут справиться с последствиями аварии на канализационном коллекторе. Потоки оттуда затопили улицы и грозят дойти до подвалов жилых домов. Один такой инцидент уже зафиксирован. Справиться с коллапсом не помогает и постоянная работа технических служб — уровень воды в коллекторе не падает.

В Новочеркасске ввели режим ЧС. Он нужен в том числе и для оперативного согласования работ с РЖД. Дело в том, что рядом с коллектором расположены коммуникации, а потому все разрытия нужно согласовывать.

Срочно ввели режим ЧС: Новочеркасск начало топить фекалиями
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В Новочеркасске ввели режим ЧС. Он нужен в том числе и для оперативного согласования работ с РЖД.В Новочеркасске ввели режим ЧС. Он нужен в том числе и для оперативного согласования работ с РЖД.
В Новочеркасске ввели режим ЧС. Он нужен в том числе и для оперативного согласования работ с РЖД.В Новочеркасске ввели режим ЧС. Он нужен в том числе и для оперативного согласования работ с РЖД.
В Новочеркасске ввели режим ЧС. Он нужен в том числе и для оперативного согласования работ с РЖД.
Фото: ТГ канал Юрия Лысенко

Сами жители города жалуются, что находиться там практически невозможно.

«Неделю авария, а работы сколько идут? Вся улица залита, фекалиями, в квартирах не открыть окна».

«Это экологическая катастрофа случилась. Рухнул коллектор. И последствия ещё долго будут разгребать», — пишут местные жители.

«Гораздо раньше надо было начать [работы], пока грунт не размыло, и провала не было бы», — заключили пользователи социальных сетей.

Напомним, подобная авария уже происходила в Новочеркасске более 20 лет назад. Тогда власти оставили местных жителей без воды на 10 дней, чтобы провести ремонтные работы. Сейчас такой вариант не подходит: из-за морозов отключение воды или даже снижение давления может иметь куда более серьезные последствия.

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