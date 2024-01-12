Шеф-повар раскрыл лучшие ростовские рецепты вареников к Старому Новому году

Вареники в Старый Новый год — это не просто традиционное блюдо, а один из видов святочных гаданий. Что в варенике попадется — тому и суждено сбыться. Сюрпризы бывают самые разные: монетки, ниточки, перец горошком, бобовые. Их толкование может отличаться у разных хозяев. Шеф-повар Леонид Макаров предложил несколько оригинальных рецептов традиционного блюда.