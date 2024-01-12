rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

Шпион получил 11 лет колонии в Ростове-на-Дону

Шпион получил 11 лет колонии в Ростове-на-Дону

12 января 2024, 14:32
Фото: 1MI
Шпион получил 11 лет колонии в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону огласили приговор мужчине, которого обвинили в шпионаже, решение принял Ростовский областной суд.

По информации «Коммерсанта», на скамье подсудимых оказался уроженец Херсонской области Александр Процюк. Приговор вынесла коллегия из трех федеральных судей.

«Обвиняемый получил 11 лет заключения в колонии строгого режима. Но подробности не раскрываются, так как заседания проходили в закрытом режиме», — сказано в сообщении.

Передавал данные разведке Украины: в Ростове-на-Дону будут судить мужчину за шпионаж
Узнать подробнее

Отмечается, что фигуранта приговорили по делу о шпионаже.

Ранее силовики из Ростовской области задержали украинского шпиона. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого донской столице начался суд на организаторами теракта и убийстве главы ДНР Захарченко.

Читайте также о том, как суд в Ростове приговорил украинского агента к 12 годам колонии.

Читайте также:
Передавал данные разведке Украины: в Ростове-на-Дону будут судить мужчину за шпионажПодробности задержания мужчины за шпионаж в пользу ВСУ назвали в Ростовской областиЗаподозренный в шпионаже житель из Ростовской области мечтал переехать в США
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Убийство#Теракт#Херсонская область#Последние новости Ростова на сегодня#Шпионаж#Ростовский областной суд#Заключение#Колония строгого режима
Подпишитесь
Дочка Pfizer добивается запрета поставок в Ростов своего препарата от рака
Сегодня, 12:34
В Ростове жителям запретили гулять в парках из-за снегопада
Сегодня, 11:06
В Ростовской области за 12 лет число онкобольных выросло на почти на 30%
Сегодня, 11:01
Уже 15 сантиметров! Логвиненко показал неожиданное видео из Ростова
Сегодня, 10:56
Срочно ввели режим ЧС: Новочеркасск начало топить фекалиями
Сегодня, 10:50
Мужчины в Ростовской области стали умирать в четыре раза чаще женщин
Сегодня, 10:08