Шпион получил 11 лет колонии в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
По информации «Коммерсанта», на скамье подсудимых оказался уроженец Херсонской области Александр Процюк. Приговор вынесла коллегия из трех федеральных судей.
«Обвиняемый получил 11 лет заключения в колонии строгого режима. Но подробности не раскрываются, так как заседания проходили в закрытом режиме», — сказано в сообщении.
Отмечается, что фигуранта приговорили по делу о шпионаже.
Ранее силовики из Ростовской области задержали украинского шпиона. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого донской столице начался суд на организаторами теракта и убийстве главы ДНР Захарченко.
Читайте также о том, как суд в Ростове приговорил украинского агента к 12 годам колонии.