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Published Сегодня, 08:46

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Снегопад накрыл Ростовскую область. Что происходит на М-4 «Дон»

Снегопад накрыл Ростовскую область. Что происходит на М-4 «Дон»?

12 января 2024, 08:46
Фото: rostovgazeta.ru
Снегопад накрыл Ростовскую область. Что происходит на М-4 «Дон»
В Ростовской области уже несколько часов выпадает снег и ситуация становится только хуже. Что в это время происходит на трассе М-4 «Дон», в материале RostovGazeta.

Снегопад в нескольких районах региона продолжался всю ночь и осадки сохраняются до сих пор. Только в одном Ростове вывезли 11 тонн снега в ночное время.

Что касается движения, то в донской столице с самого утра были восьмибалльные пробки. Обычно стоит и трасса М-4 «Дон», особенно во время осадков, но сейчас проезд по ней свободен.

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Обычно стоит и трасса М-4 «Дон», особенно во время осадков, но сейчас проезд по ней свободен.
Видео: ТГ канал М4 Дон общение

Нет проблем и на участке в районе Каменска-Шахтинского, где бывает проблематично проехать. Зато на параллельной дороге в сторону Ростова, которая идет через Родионово-Несветайскую, довольно сильные и протяженные заторы.

В донской столице за утро произошли несколько аварий. Пробки в данный момент все еще сохраняются.

Добавим, что таксисты подняли цены в Ростове в 2,5 раза из-за снегопада.

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