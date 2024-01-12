Снегопад накрыл Ростовскую область. Что происходит на М-4 «Дон»?

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Снегопад в нескольких районах региона продолжался всю ночь и осадки сохраняются до сих пор. Только в одном Ростове вывезли 11 тонн снега в ночное время.
Что касается движения, то в донской столице с самого утра были восьмибалльные пробки. Обычно стоит и трасса М-4 «Дон», особенно во время осадков, но сейчас проезд по ней свободен.
Нет проблем и на участке в районе Каменска-Шахтинского, где бывает проблематично проехать. Зато на параллельной дороге в сторону Ростова, которая идет через Родионово-Несветайскую, довольно сильные и протяженные заторы.
В донской столице за утро произошли несколько аварий. Пробки в данный момент все еще сохраняются.
Добавим, что таксисты подняли цены в Ростове в 2,5 раза из-за снегопада.