Снежный апокалипсис: страшную погоду принесут 25-градусные морозы в Ростов

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Сильное похолодание в регионе ожидается в ночное время, а сам прогноз распространяется до 14 января. В дневное время температура будет варьироваться от -7 до -12 градусов.
Кроме того, местным жителям пообещали снегопад и налипание мокрого снега на деревьях и проводах. Добавим, что только в одном Ростове за ночь вывезли 11 тонн снега, так как осадки продолжались несколько часов.
За это время неблагоприятная погода успела спровоцировать серьезные пробки с самого утра. Особенно сильно это задело центр донской столице, где движение практически остановилось.
Ранее в донском регионе из-за непогоды без света оставались более 99 тысяч жителей.