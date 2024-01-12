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Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

Снежный апокалипсис: страшную погоду принесут 25-градусные морозы в Ростов

Снежный апокалипсис: страшную погоду принесут 25-градусные морозы в Ростов

12 января 2024, 07:17
Фото: rostovgazeta.ru
Снежный апокалипсис: страшную погоду принесут 25-градусные морозы в Ростов

В Ростовской области ожидаются 25-градусные морозы

В Ростовской области станет еще холоднее и температура опустится до -25 градусов, предупредили синоптики.

Сильное похолодание в регионе ожидается в ночное время, а сам прогноз распространяется до 14 января. В дневное время температура будет варьироваться от -7 до -12 градусов.

Кроме того, местным жителям пообещали снегопад и налипание мокрого снега на деревьях и проводах. Добавим, что только в одном Ростове за ночь вывезли 11 тонн снега, так как осадки продолжались несколько часов.

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За это время неблагоприятная погода успела спровоцировать серьезные пробки с самого утра. Особенно сильно это задело центр донской столице, где движение практически остановилось.

Ранее в донском регионе из-за непогоды без света оставались более 99 тысяч жителей.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пробки#Непогода#Деревья#Электричество#Осадки#Температура#Синоптики#Похолодание#Провода#Морозы
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