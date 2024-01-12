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Published Сегодня, 10:50

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Updated Сегодня, 10:52

Срочно ввели режим ЧС: Новочеркасск начало топить фекалиями

Срочно ввели режим ЧС: Новочеркасск начало топить фекалиями

12 января 2024, 10:50
Фото: ТГ канал Юрия Лысенко
Срочно ввели режим ЧС: Новочеркасск начало топить фекалиями

Режим ЧС ввели в Новочеркасске из-за угрозы подтопления фекалиями

В Новочеркасске ввели режим ЧС из-за угрозы подтопления домов канализационными стоками, сообщил в Telegram глава горадминистрации Юрий Лысенко.

Он рассказал, что сложилась довольно сложная ситуация. Компании, которые занимаются техническим обслуживанием, работают нон-стоп уже несколько дней, но уровень воды в коллекторе почти не меняется. Это создает риск затопления подвалов жилых домов (уже произошел один такой инцидент).

Подобная авария уже была более 20 лет назад — тогда власти оставили людей без воды на 10 дней, чтобы провести работы. Сейчас такой вариант не подходит: из-за морозов отключение воды или даже снижение давления может иметь куда более серьезные последствия. Еще одна сложность состоит в том, что рядом с коллектором расположены коммуникации РЖД, поэтому все разрытия нужно согласовывать.

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Срочно ввели режим ЧС: Новочеркасск начало топить фекалиями
Видео: ТГ канал Юрия Лысенко

Теперь приняли решение ввести режим ЧС из-за сложившейся ситуации. Это позволит быстрее согласовывать все вопросы с РЖД.

Ранее ростовчане рассказали, как из-за затопления в Ленинаване не могут вернуться домой.

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