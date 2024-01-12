Срочно ввели режим ЧС: Новочеркасск начало топить фекалиями

Подобная авария уже была более 20 лет назад — тогда власти оставили людей без воды на 10 дней, чтобы провести работы. Сейчас такой вариант не подходит: из-за морозов отключение воды или даже снижение давления может иметь куда более серьезные последствия. Еще одна сложность состоит в том, что рядом с коллектором расположены коммуникации РЖД, поэтому все разрытия нужно согласовывать.