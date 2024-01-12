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Posted Сегодня, 13:46

Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

Стала известна причина затопления Новочеркасска фекалиями

Стала известна причина затопления Новочеркасска фекалиями

12 января 2024, 13:46
Фото: ТГ канал Юрия Лысенко
Стала известна причина затопления Новочеркасска фекалиями
В Новочеркасске продолжают ликвидировать аварию на канализационном коллекторе в районе улицы Привокзальной, рассказал губернатор Василий Голубев.

На глубине более семи метров появился провал длиной 6 метров. Для ликвидации последствий задействовали несколько бригад, в том числе из Ростова и Азова.

«Несмотря на ЧС, вода подается в обычно режиме. Поставил задачу завершить все работы как можно скорее», — прокомментировал глава региона.

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Местные жители в соцсетях стали жаловаться, что проблема существует не первый день.Местные жители в соцсетях стали жаловаться, что проблема существует не первый день.
Местные жители в соцсетях стали жаловаться, что проблема существует не первый день.
Фото: ТГ канал Юрия Лысенко

Местные жители в соцсетях стали жаловаться, что проблема существует не первый день.

«Неделю авария, а работы сколько идут? Вся улица залита фекалиями, в квартирах не открыть окна», — пожались горожане в комментариях.

Другие заявили, что проблемы появились еще в декабре.

Другие заявили, что проблемы появились еще в декабре.Другие заявили, что проблемы появились еще в декабре.
Другие заявили, что проблемы появились еще в декабре.
Фото: Zimnuhova Nina

Ранее в городе из-за этой аварии ввели режим ЧС, сейчас есть риск подтопления подвалов домов канализационными стоками. Местные власти рассказали, что нечистоты уже попали в одно из зданий.

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