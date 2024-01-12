Стала известна причина затопления Новочеркасска фекалиями

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
На глубине более семи метров появился провал длиной 6 метров. Для ликвидации последствий задействовали несколько бригад, в том числе из Ростова и Азова.
«Несмотря на ЧС, вода подается в обычно режиме. Поставил задачу завершить все работы как можно скорее», — прокомментировал глава региона.
Местные жители в соцсетях стали жаловаться, что проблема существует не первый день.
«Неделю авария, а работы сколько идут? Вся улица залита фекалиями, в квартирах не открыть окна», — пожались горожане в комментариях.
Другие заявили, что проблемы появились еще в декабре.
Ранее в городе из-за этой аварии ввели режим ЧС, сейчас есть риск подтопления подвалов домов канализационными стоками. Местные власти рассказали, что нечистоты уже попали в одно из зданий.