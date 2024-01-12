Стали известны вакансии в Ростовской области с ежедневными выплатами

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Работа с ежедневными выплатами подходит тем, кто хочет, как можно скорее пополнить свой бюджет. Большинство такого рода вакансий подходят для сотрудников без специального опыта и навыков.
Чаще всего работу с ежедневными выплатами предлагают продавцам и курьерам. Опыт и специальное образование в таком случае не требуется. К тому же можно подобрать график с удобными сменами для совмещения с учебой или другой работой.
Например, в Новочеркасске продавец строительного магазина может выходить на работу только по субботам и воскресеньям. За смену с 09.00 до 18.00 ему заплатят 1 500 рублей сразу после окончания рабочего дня.
В Ростове ежедневные выплаты обещают флористу в цветочном магазине. График дают на выбор — 2/2 или 3/3. За смену флорист получит 1 500 рублей фиксированной суммы и процент с продаж.
Также есть вакансии с ежедневными выплатами, позволяющие освоить новую специальность. Например, в Таганроге новичку с базовыми техническими знаниями предлагают стать учеником мастера по обслуживанию газового оборудования. Ежедневная выплата составит 2 000 рублей. Посла наработки опыта сотруднику обещают повысить доход до 6 000 рублей в месяц.
Много вакансий с ежедневными выплатами и в гастрономической сфере. Так, в Ростове соискатель без опыта может стать поваром-заготовщиком в суши-баре. Ежедневно там платят от двух до трех тысяч рублей. В Батайске на ежедневный доход в 2 700 рублей в день может рассчитывать бариста в передвижной кофейне.
Сотрудники с квалификацией также могут рассчитывать на работу с ежедневными выплатами. Например, такую форму оплаты предлагают учителю математики и программирования в Каменске-Шахтинском. Ему предстоит заниматься с детьми по выходным. За один урок платят 700 рублей. Всего можно провести порядка трех занятий.
От 4 000 рублей за одно круглосуточное дежурство в Ростове платят опытной медсестре. Также работодатель обещает со свой стороны оплатить завтраки, обеды и ужины сотрудницы.
Около 4 000 рублей обещают в день и пекарю с профильным образованием в одной из ростовских пекарен. Также работодатель предлагает корпоративное питание. График сменный 2/2 с 05.00 до 17.00.
Ранее сообщалось, что спрос на репетиторов для подготовки к ЕГЭ вырос в 2,5 раза в Ростове.