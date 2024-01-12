Стали известны вакансии в Ростовской области с ежедневными выплатами

Много вакансий с ежедневными выплатами и в гастрономической сфере. Так, в Ростове соискатель без опыта может стать поваром-заготовщиком в суши-баре. Ежедневно там платят от двух до трех тысяч рублей. В Батайске на ежедневный доход в 2 700 рублей в день может рассчитывать бариста в передвижной кофейне.