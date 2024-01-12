rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:26

Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Стали известны вакансии в Ростовской области с ежедневными выплатами

Стали известны вакансии в Ростовской области с ежедневными выплатами

12 января 2024, 10:26
Фото: 1MI
Стали известны вакансии в Ростовской области с ежедневными выплатами
Получать зарплату каждый день хотели бы 3% опрошенных ростовчан, следует из данных «Авито Работа», предоставленных корреспонденту RostovGazeta.

Работа с ежедневными выплатами подходит тем, кто хочет, как можно скорее пополнить свой бюджет. Большинство такого рода вакансий подходят для сотрудников без специального опыта и навыков.

Подработка с ежедневными выплатами для соискателей без опыта

Чаще всего работу с ежедневными выплатами предлагают продавцам и курьерам. Опыт и специальное образование в таком случае не требуется. К тому же можно подобрать график с удобными сменами для совмещения с учебой или другой работой.

Например, в Новочеркасске продавец строительного магазина может выходить на работу только по субботам и воскресеньям. За смену с 09.00 до 18.00 ему заплатят 1 500 рублей сразу после окончания рабочего дня.

Например, в Новочеркасске продавец строительного магазина может выходить на работу только по субботам и воскресеньям.Например, в Новочеркасске продавец строительного магазина может выходить на работу только по субботам и воскресеньям.
Например, в Новочеркасске продавец строительного магазина может выходить на работу только по субботам и воскресеньям.
Фото: 1MI
Названы вакансии для начинающих в Ростове с зарплатой от 100 тысяч рублей
Узнать подробнее

В Ростове ежедневные выплаты обещают флористу в цветочном магазине. График дают на выбор — 2/2 или 3/3. За смену флорист получит 1 500 рублей фиксированной суммы и процент с продаж.

Также есть вакансии с ежедневными выплатами, позволяющие освоить новую специальность. Например, в Таганроге новичку с базовыми техническими знаниями предлагают стать учеником мастера по обслуживанию газового оборудования. Ежедневная выплата составит 2 000 рублей. Посла наработки опыта сотруднику обещают повысить доход до 6 000 рублей в месяц.

Много вакансий с ежедневными выплатами и в гастрономической сфере. Так, в Ростове соискатель без опыта может стать поваром-заготовщиком в суши-баре. Ежедневно там платят от двух до трех тысяч рублей. В Батайске на ежедневный доход в 2 700 рублей в день может рассчитывать бариста в передвижной кофейне.

Так, в Ростове соискатель без опыта может стать поваром-заготовщиком в суши-баре. Ежедневно там платят от двух до трех тысяч рублей.Так, в Ростове соискатель без опыта может стать поваром-заготовщиком в суши-баре. Ежедневно там платят от двух до трех тысяч рублей.
Так, в Ростове соискатель без опыта может стать поваром-заготовщиком в суши-баре. Ежедневно там платят от двух до трех тысяч рублей.
Фото: 1MI
Зарплаты в 100 тысяч рублей: названы вакансии для подработки в декрете в Ростове
Узнать подробнее

Вакансии с ежедневными выплатами для специалистов с квалификацией

Сотрудники с квалификацией также могут рассчитывать на работу с ежедневными выплатами. Например, такую форму оплаты предлагают учителю математики и программирования в Каменске-Шахтинском. Ему предстоит заниматься с детьми по выходным. За один урок платят 700 рублей. Всего можно провести порядка трех занятий.

От 4 000 рублей за одно круглосуточное дежурство в Ростове платят опытной медсестре. Также работодатель обещает со свой стороны оплатить завтраки, обеды и ужины сотрудницы.

От 4 000 рублей за одно круглосуточное дежурство в Ростове платят опытной медсестре.От 4 000 рублей за одно круглосуточное дежурство в Ростове платят опытной медсестре.
От 4 000 рублей за одно круглосуточное дежурство в Ростове платят опытной медсестре.
Фото: 1MI
Дизайнер обоев, гончар и кузнец: названы самые редкие вакансии в Ростовской области
Узнать подробнее

Около 4 000 рублей обещают в день и пекарю с профильным образованием в одной из ростовских пекарен. Также работодатель предлагает корпоративное питание. График сменный 2/2 с 05.00 до 17.00.

Ранее сообщалось, что спрос на репетиторов для подготовки к ЕГЭ вырос в 2,5 раза в Ростове.

Читайте также:
Названы самые высокооплачиваемые профессии в Ростове-на-Дону в 2024 годуСтало известно, в каких сотрудниках остро нуждаются работодатели в РостовеСпрос на репетиторов для подготовки к ЕГЭ вырос в 2,5 раза в Ростове
#Эксклюзив#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Новочеркасск#Батайск#Вакансии#Рынок труда в Ростовской области#Ростов#Авито Работа
Подпишитесь
Власти Ростова-на-Дону предупредили о дальнейшем ухудшении погоды
Сегодня, 05:52
Восьмибалльные пробки парализовали движение в Ростове из-за снегопада
Сегодня, 05:29
«Чиновники не готовы к снегопаду»: женщины выталкивали из снега автобус в Гуково
Сегодня, 05:05
«Он ужасен»: рыбак на Дону поймал амура размером с человека
Сегодня, 04:49
В Ростове загорелся старинный дом, построенный в XIX веке
Вчера, 18:11
Ростовский косметолог без лицензии лишила зрения жительницу Волжского
Вчера, 17:14