Стало известно, сколько стоит убрать квартиру в Ростове после Нового года

За доплату до полутора тысяч рублей клининговые компании почистят мебель от следов новогодних салатов и разлитых напитков. Также за отдельную сумму можно почистить испачканный во время застолья ковер. Расценки на его уборку начинаются от 200 рублей за квадратный метр.