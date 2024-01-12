Стало известно, сколько стоит убрать квартиру в Ростове после Нового года

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Жители Ростова после Нового года стали чаще обращаться за услугами клининговых компаний. Спрос на них вырос на 25%.
Средняя стоимость простой уборки одной комнаты составляет одну тысячу рублей. Больше придется выложить, если мастерам чистоты предстоит, например, почистить ковры или помыть окна. В среднем уборка стандартной двухкомнатной квартиры в Ростове, как подсчитали аналитики, будет стоить 4,7 тысячи рублей.
Эксперты уточняют, что за эту сумму мастера чистоты уберут жилье с профессиональной бытовой химией, отчистят квартиру от конфетти, осколков елочных игрушек, иголок и помоют горы праздничной посуды.
За доплату до полутора тысяч рублей клининговые компании почистят мебель от следов новогодних салатов и разлитых напитков. Также за отдельную сумму можно почистить испачканный во время застолья ковер. Расценки на его уборку начинаются от 200 рублей за квадратный метр.
Ранее RostovGazeta рассказала, как жители Ростова и Нахичевани отмечали Новый год.