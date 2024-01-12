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Posted Сегодня, 14:48

Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

Стало известно, сколько стоит убрать квартиру в Ростове после Нового года

Стало известно, сколько стоит убрать квартиру в Ростове после Нового года

12 января 2024, 14:48
Фото: wayhomestudio/freepik
Стало известно, сколько стоит убрать квартиру в Ростове после Нового года
Полный комплекс услуг по уборке квартиры в Ростове после Нового года может стоить до пяти тысяч рублей, сообщают аналитики «Авито Услуги».

Жители Ростова после Нового года стали чаще обращаться за услугами клининговых компаний. Спрос на них вырос на 25%.

Средняя стоимость простой уборки одной комнаты составляет одну тысячу рублей. Больше придется выложить, если мастерам чистоты предстоит, например, почистить ковры или помыть окна. В среднем уборка стандартной двухкомнатной квартиры в Ростове, как подсчитали аналитики, будет стоить 4,7 тысячи рублей.

Эксперты уточняют, что за эту сумму мастера чистоты уберут жилье с профессиональной бытовой химией, отчистят квартиру от конфетти, осколков елочных игрушек, иголок и помоют горы праздничной посуды.

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За доплату до полутора тысяч рублей клининговые компании почистят мебель от следов новогодних салатов и разлитых напитков. Также за отдельную сумму можно почистить испачканный во время застолья ковер. Расценки на его уборку начинаются от 200 рублей за квадратный метр.

Ранее RostovGazeta рассказала, как жители Ростова и Нахичевани отмечали Новый год.

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